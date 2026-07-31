- Историјата на заливот Гидерос датира од пред околу 3.500 години и дека античкиот географ Страбон во своите дела го поврзувал со Амазонките

Заливот Гидерос, скриениот бисер на Црно Море, ги освојува посетителите со недопрената природа - Историјата на заливот Гидерос датира од пред околу 3.500 години и дека античкиот географ Страбон во своите дела го поврзувал со Амазонките

Заливот Гидерос, кој се наоѓа во Џиде, општина на брегот на Црно Море во турската покраината Кастамону, ги пречекува посетителите со единствениот пејзаж каде што се спојуваат зеленилото и синилото, пишува Анадолу.

Заливот, кој се наоѓа на околу 11 километри од центарот на општината, е заштитен како природно подрачје од прв степен и историско подрачје од втор степен.

Се наведува дека историјата на заливот Гидерос датира од пред околу 3.500 години и дека античкиот географ Страбон во своите дела го поврзувал со Амазонките.

Фотографија : Batuhan Dişbudak/AA

Познато е дека заливот, кој има карактеристики на природно пристаниште, во минатото го користеле Амазонките, џеновјаните, пиратите и шверцерите. Благодарение на заштитената положба, за време на Турската војна за независност се користел и како место за складирање муниција.

Опкружен со костенови, дабови, букови, шимширови и борови дрвја, заливот со своето мирно море и заштитена положба, особено во летните месеци, е меѓу омилените места за љубителите на морето.

Во околината на заливот Гидерос, кој има карактеристики на природно пристаниште, се наоѓаат пансиони и рибни ресторани.

– „Кој еднаш ќе дојде, повторно се враќа“ -

Муса Екши, кој дошол од Истанбул за да го посети заливот Гидерос, за АА изјави дека и претходно го посетувал Западното Црноморје и дека сакал повторно да го види Гидерос.

Фотографија : Recep Bilek/AA

Тој раскажа дека овој пат тргнал од Синоп, минувајќи по маршрутата Ајанџик, Туркели и Абана, по што пристигнал во Џиде.

Екши истакна дека е задоволен од посетата на регионот.

Наведувајќи дека е воодушевен од природната убавина на заливот Гидерос, Екши истакна: „Кој еднаш ќе дојде, повторно се враќа. Им го препорачувам на сите. Ова е еден од бисерите на Црно Море.“

Посочувајќи дека Гидерос го потсетува на заливот Хамсилос во Синоп, Екши рече: „И тоа е многу посебно место, но и Гидерос е едно од најубавите места на Црно Море. Со својата природна убавина е едно од местата каде што треба да се капе.“

Екши нагласи дека природните убавини на Турција треба да се откриваат и посочи: „Да ја запознаеме нашата земја. Прекрасно е да се патува и да се откриваат нови места.“