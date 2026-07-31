Заливот Гидерос, скриениот бисер на Црно Море, ги освојува посетителите со недопрената природа
- Историјата на заливот Гидерос датира од пред околу 3.500 години и дека античкиот географ Страбон во своите дела го поврзувал со Амазонките
Batuhan Dişbudak
31 Јули 2026•Ажурирано: 31 Јули 2026
photo: Recep Bilek / AA
КАСТАМОНУ
Заливот Гидерос, кој се наоѓа во Џиде, општина на брегот на Црно Море во турската покраината Кастамону, ги пречекува посетителите со единствениот пејзаж каде што се спојуваат зеленилото и синилото, пишува Анадолу.
Заливот, кој се наоѓа на околу 11 километри од центарот на општината, е заштитен како природно подрачје од прв степен и историско подрачје од втор степен.
Се наведува дека историјата на заливот Гидерос датира од пред околу 3.500 години и дека античкиот географ Страбон во своите дела го поврзувал со Амазонките.
Познато е дека заливот, кој има карактеристики на природно пристаниште, во минатото го користеле Амазонките, џеновјаните, пиратите и шверцерите. Благодарение на заштитената положба, за време на Турската војна за независност се користел и како место за складирање муниција.
Опкружен со костенови, дабови, букови, шимширови и борови дрвја, заливот со своето мирно море и заштитена положба, особено во летните месеци, е меѓу омилените места за љубителите на морето.
Во околината на заливот Гидерос, кој има карактеристики на природно пристаниште, се наоѓаат пансиони и рибни ресторани.
– „Кој еднаш ќе дојде, повторно се враќа“ -
Муса Екши, кој дошол од Истанбул за да го посети заливот Гидерос, за АА изјави дека и претходно го посетувал Западното Црноморје и дека сакал повторно да го види Гидерос.
Тој раскажа дека овој пат тргнал од Синоп, минувајќи по маршрутата Ајанџик, Туркели и Абана, по што пристигнал во Џиде.
Екши истакна дека е задоволен од посетата на регионот.
Наведувајќи дека е воодушевен од природната убавина на заливот Гидерос, Екши истакна: „Кој еднаш ќе дојде, повторно се враќа. Им го препорачувам на сите. Ова е еден од бисерите на Црно Море.“
Посочувајќи дека Гидерос го потсетува на заливот Хамсилос во Синоп, Екши рече: „И тоа е многу посебно место, но и Гидерос е едно од најубавите места на Црно Море. Со својата природна убавина е едно од местата каде што треба да се капе.“
Екши нагласи дека природните убавини на Турција треба да се откриваат и посочи: „Да ја запознаеме нашата земја. Прекрасно е да се патува и да се откриваат нови места.“