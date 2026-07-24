- Во Паркот на природата во Газиантеп, кој според површината и разновидноста на видовите што ги згрижува е најголем во Турција и се вбројува и меѓу позначајните зоолошки градини во светот

Жителите на Паркот на дивиот свет во Газиантеп се разладуваат со ледени коктели за време на жештините - Во Паркот на природата во Газиантеп, кој според површината и разновидноста на видовите што ги згрижува е најголем во Турција и се вбројува и меѓу позначајните зоолошки градини во светот

Животните што живеат во Паркот на дивиот свет во турски Газиантеп се разладуваат со ледени овошни и месни коктели подготвени за да не бидат негативно погодени од температурите на воздухот што се над сезонскиот просек, пишува Анадолу.

Во паркот, кој според површината и разновидноста на видовите што ги згрижува е најголем во Турција и се вбројува и меѓу позначајните зоолошки градини во светот, поради топлото време се применува посебна програма за исхрана на животните.

Во паркот, на грабливите животни, како лавови, тигри, бели тигри, леопарди, пуми и јагуари, им се даваат ледени месни коктели подготвени од замрзнати пилиња, а мечките се хранат со ледени коктели подготвени од летни овошја, како лубеница, диња, јаболко, грозје, банана, јагода, киви и праска.

Фотографија : Adsız Günebakan/AA

- Сладолед и ледени овошни коктели за мајмуните и лемурите -

Директорот на Одделот за заштита на дивиот свет при Метрополитенската општина, Џелал Озсојлер, за Анадолу изјави дека во топлите денови спроведуваат посебни мерки со цел да го заштитат здравјето на животните.

Посочувајќи дека на просторите каде што се наоѓаат мечките, лавовите и тигрите има и базени, Озсојлер рече дека животните во најтоплите часови од денот влегуваат во водата за да се разладат.

Фотографија : Adsız Günebakan/AA

Наведувајќи дека програмата за исхрана на животните е приспособена на условите на топлото време, Озсојлер рече:

„Во топлите денови нашите животни се разладуваат со влегување во базените. Покрај тоа, на мечките им даваме ледени овошни коктели што ги подготвуваме од летни овошја, како лубеница, диња, праска и цреша. На нашите грабливци, како лавовите, тигрите, белите тигри и јагуарите, во нивните базени им оставаме месни коктели што ги подготвуваме со замрзнување на исчистени пилиња.“

Озсојлер додаде дека лемурите и мајмуните во топлите денови, исто така, се хранат со сладолед и ледени овошни коктели и дека овие практики придонесуваат животните и да се разладат и да го задржат природното однесување.