- „Од срце ѝ ја честитам победата на шпанската репрезентација на Светското првенство во ФИФА 2026 година, а во името на мојата земја и нација праќам најтопол поздрав до пријателскиот шпански народ“

Ердоган ѝ ја честита победата на шпанската фудбалска репрезентација на Светското првенство - „Од срце ѝ ја честитам победата на шпанската репрезентација на Светското првенство во ФИФА 2026 година, а во името на мојата земја и нација праќам најтопол поздрав до пријателскиот шпански народ“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ѝ ја честита победата на шпанската фудбалска репрезентација во освојувањето на Светското првенство, јавува Анадолу.

„Од срце ѝ ја честитам победата на шпанската репрезентација на Светското првенство во ФИФА 2026 година, а во името на мојата земја и нација праќам најтопол поздрав до пријателскиот шпански народ“, порача Ердоган во објавата на турската социјална мрежа NSocial.

Вчера Шпанија ја победи актуелната земја шампион Аргентина со 1:0 по продолженијата на стадионот во Њу Џерси, САД, и ја освои титулата светски првак за 2026 година.

Голот постигнат кон крајот на натпреварот од Феран Торес ѝ ја донесе на Шпанија втората светска титула, 16 години откако Андрес Иниеста го стори тоа во 2010 година.