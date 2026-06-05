- „Кога велиме 'поправеден свет е возможен‘, мислиме дека човештвото не е осудено на еден единствен систем во економијата и меѓународните односи“

Ердоган: Финансиските кризи не можат да се спречат без преминување кон нови економски парадигми - „Кога велиме 'поправеден свет е возможен‘, мислиме дека човештвото не е осудено на еден единствен систем во економијата и меѓународните односи“

Финансиските кризи не можат да се спречат доколку светот не премине кон нов економски и финансиски модел заснован на правда, морал, производство и праведна распределба, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

„Кога велиме 'поправеден свет е возможен‘, мислиме дека човештвото не е осудено на еден единствен систем во економијата и меѓународните односи“, рече Ердоган на 3. Глобален самит за исламска економија во Истанбул.

Тој ги даде овие изјави истакнувајќи ја потребата од алтернативни пристапи во глобалниот економски и финансиски систем, велејќи дека долгогодишниот повик на Турција за поправеден меѓународен поредок се однесува и на економските односи.

Ердоган изјави дека глобалното и регионалното опкружување и понатаму се соочува со сè поголеми предизвици, додавајќи дека амбиентот на доверба и стабилност во регионот околу Турција сè повеќе се нарушува поради војните, кризите, внатрешните конфликти и неизвесноста.

Според неговите зборови, овој модел на финансирање нуди одржливо решение во едно вакво опкружување.

„Финансирањето со учество е поправеден и побезбеден модел не само за муслиманите, туку и за целиот свет“, порача Ердоган.

Турскиот претседател исто така укажа на најновите чекори на Турција за зајакнување на инвестициската клима, нагласувајќи дека со новата сеопфатна законска регулатива, која стапи на сила вчера, започнува конкурентна програма за стимулации чија цел е да ја направи земјата поатрактивна за инвеститорите.

Тој рече дека финансирањето со учество и поврзаните инструменти на пазарот на капитал добиле простор во финансискиот систем на Турција.

„Во првиот квартал од 2026 година, пазарната вредност на компаниите вклучени во индексот на учество достигна 36 % од вкупната пазарна вредност на компаниите со кои се тргува на берзата во Истанбул“, рече Ердоган.

Тој ја истакна и улогата на државните институции за финансирање со учество, посочувајќи дека Банката за финансирање со учество Емлак станала еден од најдинамичните актери во овој сектор.

„Целта ни е јавно да ја понудиме Банката за финансирање со учество Емлак“, рече Ердоган.

Тој додаде дека уште еден планиран чекор ќе биде спојувањето на банките за финансирање со учество Зираат, Вакиф и Халк.

„Со комбинирање на нивните сили, секторот ќе добие сосема поинаква динамика“, рече тој.