Ердоган: Турција стана клучен енергетски центар и актер за мир - „Турција е најсилниот мост, транзитна и клучна точка меѓу географските подрачја со богати енергетски ресурси и земјите на кои им се потребни“

Турција се појави и како сигурен партнер за енергетски транзит и како клучен актер за мир, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

„Турција е најсилниот мост, транзитна и клучна точка меѓу географските подрачја со богати енергетски ресурси и земјите на кои им се потребни“, рече Ердоган на Самитот за национални ресурси во Истанбул.

Тој истакна дека важноста на Турција во безбедното снабдување со енергија уште еднаш станала јасна во ек на растечките регионални тензии и загриженоста околу снабдувањето.

Ердоган рече дека терминалите за течен природен гас (ЛНГ) на земјата, пловечките единици за складирање и гасификација, инвестициите во складишта и инфраструктурата на гасоводи ја направиле Турција еден од најсилните енергетски центри во Европа.

„Со новите инвестиции ќе ги зголемиме нашите дневни капацитети за гасификација на ЛНГ на 200 милиони кубни метри од сегашните 161 милион кубни метри“, додаде тој.

- Улогата на Турција во безбедноста на снабдувањето -

Ердоган рече дека енергетската инфраструктура на Турција ја зајакнала нејзината улога во регионалната стабилност, додавајќи дека Анкара е решена да ја унапреди енергетската дипломатија заедно со нејзините пошироки напори за мир.

Стратегиската позиција на Турција меѓу регионите што произведуваат енергија и големите потрошувачки пазари ја направи клучна транзитна рута во ек на зголемената глобална загриженост за енергетската безбедност.

Ердоган рече дека Турција ќе продолжи да ја развива својата енергетска инфраструктура, истовремено проширувајќи го домашното производство и активностите за истражување во странство.

„Дневното производство во гасното поле Сакарија во Црното Море достигна 9,5 милиони кубни метри“, рече Ердоган.

„Со пуштањето во употреба на втората пловечка производствена платформа во 2028 година, производството во третата фаза на полето ќе се зголеми на 45 милиони кубни метри дневно“, рече тој, додавајќи дека домашниот гас ќе достигне до 16-17 милиони домаќинства.

Ердоган додаде дека Турција ја гледа енергетската самоодржливост како стратегиски приоритет, при што домашното производство на гас игра централна улога во намалувањето на надворешната зависност.

- Нафта, рударство, истражување во странство -

„Производството од нафтеното поле Габар во југоисточна Турција дава голем придонес во безбедноста на снабдувањето со енергија во земјата“, рече Ердоган.

Тој посочи дека по откритието во Габар, идентификувани се четири нови нафтени полиња во областа Дијарбакир, и додаде дека Турција планира да изврши истражувања и работа на 24 бунари во следните три години.

Ердоган рече дека истражувачките активности на Турција во близина на Сомалија се од историско значење како прва прекуморска операција на земјата за сондажа во длабоко море.

Тој додаде дека Турција, исто така, ја продолжува заедничката работа со новата влада на Сирија во рударството и нафтата.

„Решени сме да ја донесеме нашата земја заедно со многу поголеми достигнувања во енергетиката, рударството и природните ресурси“, рече Ердоган.

„Целосната независност во енергетиката, како и во одбранбената индустрија, тоа е нашето 'црвено јаболко'“, додаде тој, мислејќи на долгорочниот национален идеал на Турција.