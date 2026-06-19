- „Турција не е пасивен набљудувач на регионалните кризи, туку, како што неодамна се виде во војната во Иран, водечки актер во напорите за нивно решавање“

Ердоган: Турција е главен актер во решавањето на регионалните кризи - „Турција не е пасивен набљудувач на регионалните кризи, туку, како што неодамна се виде во војната во Иран, водечки актер во напорите за нивно решавање“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека Турција не е пасивен набљудувач на регионалните кризи, туку „главен актер“ во напорите за нивно решавање, посочувајќи ја војната во Иран како најнов пример, јавува Анадолу.

„Турција не е пасивен набљудувач на регионалните кризи, туку, како што неодамна се виде во војната во Иран, водечки актер во напорите за нивно решавање“, рече Ердоган за време на церемонијата на отворање на метролинијата Халкали-Аеродром „Истанбул“ во Истанбул.