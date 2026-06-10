- Ердоган истакна дека најавата дека американскиот претседател Доналд Трамп лично ќе присуствува на самитот на НАТО, закажан за 7 и 8 јули, е „значаен чекор во однос на кохезијата на Алијансата“

Ердоган: Турција ги интензивира подготовките за самитот на НАТО во Анкара - Ердоган истакна дека најавата дека американскиот претседател Доналд Трамп лично ќе присуствува на самитот на НАТО, закажан за 7 и 8 јули, е „значаен чекор во однос на кохезијата на Алијансата“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека Турција ги интензивирала подготовките за претстојниот самит на НАТО во Анкара и предупреди против чекорите што би можеле да ја поткопаат регионалната стабилност, јавува Анадолу.

„Ги интензивиравме нашите подготовки за да се осигуриме дека самитот во Анкара ќе стане референтна точка во историјата на НАТО“, рече Ердоган во обраќањето на состанокот на парламентарната група на неговата Партија за правда и развој (АК Партија) во турскиот главен град.

Ердоган истакна дека најавата дека американскиот претседател Доналд Трамп лично ќе присуствува на самитот на НАТО, закажан за 7 и 8 јули, е „значаен чекор во однос на кохезијата на Алијансата“.

„Безбедноста на Турција не започнува во Хатај, туку во Алепо, Дамаск и Бејрут. Ниту ќе толерираме свршени дејствија во земјите на нашите браќа, ниту ќе затвораме очи пред агресијата“, рече турскиот претседател, нагласувајќи дека безбедноста на земјата се протега и надвор од нејзините граници.

Ердоган, исто така, се осврна на она што го опиша како „заблуда за Ветената земја“, велејќи дека Турција е целосно свесна за својата крајна цел. „Со Божја волја, ние никогаш нема да го дозволиме ова“, рече тој.

Предупредувајќи против сојузништвото со Израел, Ердоган рече: „Никој не треба да бара авантура. Никој не треба да ги следи трагите на ционистичката мрежа на масакри“.

Турскиот претседател предупреди на пошироки последици ако дејствата на Израел не бидат ограничени. „Ако не се запре бандитизмот на Израел, последиците ќе ги сноси целиот свет, заедно со регионот“, рече тој.

„Израел мора да биде запрен. Ова е должност на човештвото... не смее да се дозволи историјата да се повтори“.

Ердоган, исто така, предупреди на какво било предизвикување на интересите на Турција во Источниот Медитеран. „Ако правата на Турција и правата на кипарските Турци во Источниот Медитеран бидат цел на напади, сакам да се знае дека нашиот одговор ќе биде многу јасен и многу суров“, рече Ердоган.