„Зад оваа слика на успех несомнено стојат децениски напори, посветеноста на повеќе од 100.000 синови на оваа земја кои деноноќно работат со посветен дух, поддршката на нашиот народ и волјата на нашата држава“

Ердоган: Турската одбранбена индустрија сега е доверлив и претпочитан екосистем низ светот „Зад оваа слика на успех несомнено стојат децениски напори, посветеноста на повеќе од 100.000 синови на оваа земја кои деноноќно работат со посветен дух, поддршката на нашиот народ и волјата на нашата држава“

Турската одбранбена индустрија стана доверлив и претпочитан екосистем кој привлекува голема побарувачка не само во својот регион, туку и низ светот, изјави денес претседателот Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

Говорејќи на Меѓународниот саем за одбранбена и аеровселенска индустрија „САХА ЕКСПО 2026“ во Истанбул, Ердоган рече дека Турција со гордост го запишала своето име меѓу земјите чија ѕвезда сјае глобално во одбраната, авијацијата и вселенската технологија.

„Зад оваа слика на успех несомнено стојат децениски напори, посветеноста на повеќе од 100.000 синови на оваа земја кои деноноќно работат со посветен дух, поддршката на нашиот народ и волјата на нашата држава“, рече тој.

Ердоган истакна дека саемот, кој годинава се одржува по петти пат, е крунисан со нови рекорди, договори и соработка.

„Вкупно 1.763 компании, вклучувајќи 1.500 домашни компании, учествуваа на саемот, додека 203 производи со нови карактеристики беа претставени за прв пат“, рече тој.

Додаде дека 192 официјални делегации и 108 делегации за набавки имале можност да воспостават директен контакт со секторот.

„Со 182 потпишани договори на саемот, беше постигнат вкупен деловен обем од 8 милијарди долари“, рече Ердоган, додавајќи дека дури 6 милијарди долари од таа сума отпаѓаат на договори за извоз во странство.

„Кога ја гледаме целата слика, го гледаме токму ова: турската одбранбена индустрија стана екосистем кој е баран, на кој му се верува, кој внимателно се следи и се претпочита не само во својот регион, туку и низ светот“, рече тој.

- Рекордна година за извозот во одбраната и авијацијата -

Ердоган рече дека извозот на Турција во секторот на одбраната и авијацијата го задржал својот силен замав и оваа година.

„Забележан е пораст од 28 % во првите четири месеци од 2026 година во споредба со истиот период минатата година. Остваривме извоз од 2,871 милијарда долари во првите четири месеци“, рече тој.

Ердоган, исто така, го пофали „САХА Истанбул“, опишувајќи го како најголемиот европски кластер за одбрана и авијација со повеќе од 1.300 компании членки и активно учество на 30 универзитети.

„Ќе продолжиме да работиме без запирање додека не ја постигнеме целта за целосно независна Турција во одбранбената индустрија“, рече тој.

Турските компании ги прикажуваат своите најнови врвни производи на петдневниот саем „САХА 2026“ во Експо центарот во Истанбул, што треба да заврши в сабота.

Настанот е организиран од најголемиот кластер на одбранбената, авијациската и вселенската индустрија во Турција и Европа, со Анадолу како глобален комуникациски партнер.