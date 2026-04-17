- „Без разлика колку се длабоки несогласувањата, не смееме да дозволиме зборовите да бидат заменети со оружје или преговорите со крвав конфликт“

Ердоган рече дека глобалниот поредок е на „опасен праг“, повика на дипломатија и стабилност - „Без разлика колку се длабоки несогласувањата, не смееме да дозволиме зборовите да бидат заменети со оружје или преговорите со крвав конфликт“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека светот се соочува со продлабочување на кризата и во моќта и во насоката на движење, предупредувајќи дека меѓународниот систем достигнал „сериозен и опасен праг“, јавува Анадолу.

Говорејќи на церемонијата од отворањето на Дипломатскиот форум во Анталија 2026 година, Ердоган истакна дека глобалните механизми задолжени за заштита на човековите права и безбедноста останале неефикасни, а понекогаш и рамнодушни пред лицето на големите кризи.

Тој ги опиша актуелните превирања како „првенствено морална и егзистенцијална криза“, укажувајќи на случувањата во Газа по настаните од 7 октомври како доказ за размерот на деструкцијата.

„Толкувањето на она што се случува во Газа само како хуманитарна трагедија би било нецелосно“, рече Ердоган, додавајќи дека ситуацијата ги открива границите на сегашниот меѓународен поредок.

Тој исто така го критикуваше одговорот на глобалниот систем на конфликтите низ регионот, велејќи дека истиот паднал на „најосновниот тест на хуманоста“ во места како Сирија, Газа, Западниот Брег и Либан.

- Повик за дипломатија, можност за прекин на огнот -

Ердоган ја нагласи важноста од зачувување на дипломатските канали, велејќи дека споровите не треба да се решаваат преку насилство.

„Без разлика колку се длабоки несогласувањата, не смееме да дозволиме зборовите да бидат заменети со оружје или преговорите со крвав конфликт“, рече тој.

Осврнувајќи се на тензиите во кои се вклучени САД, Израел и Иран, Ердоган рече дека можноста создадена со прекинот на огнот треба ефикасно да се искористи за воспоставување траен мир.

Тој исто така ја нагласи потребата од пристап за смирување на тензиите, предупредувајќи дека страните треба да останат „подготвени и будни“ против какви било обиди на Израел да го поткопа преговарачкиот процес.

Истакнувајќи ја стратегиската важност на Ормускиот Теснец, Ердоган рече дека пристапот до отворено море за земјите од Персискиот Залив не треба да биде ограничен.

„Суштинската поента е да се обезбеди непречена пловидба заснована на утврдени правила и Ормускиот Теснец да остане отворен за комерцијален бродски сообраќај“, рече тој.

- Регионални, глобални политички приоритети -

Во врска со Сирија, Ердоган изјави дека зајакнувањето на стабилноста и нормализацијата во соседната земја е од витално значење за иднината на регионот.

Тој ја повтори подготвеноста на Турција да поддржи директни преговори, вклучително и можен самит на лидери, доколку страните во руско-украинската војна се подготвени за тоа.

Ердоган ја потврди и посветеноста на Турција кон нејзината цел за членство во ЕУ, повикувајќи го блокот да го надмине она што тој го опиша како „проблем со насоката“ и да остане верен на својата темелна визија.

Зборувајќи за тензиите во Егејското Море и Источниот Медитеран, тој рече дека Турција има за цел да го претвори регионот во „басен на стабилност и просперитет“, истовремено отфрлајќи ги „максималистичките еднострани пристапи“ кои се обидуваат да ги исклучат Анкара и Турската Република Северен Кипар.

Ердоган додаде дека Турција продолжува да води мирна надворешна политика низ регионите додека ги зајакнува своите постојни сојузи и останува отворена за соработка со соседните земји преку иницијативи како што е „Проектот за Патот на развојот“ во секторите енергетика и поврзување.