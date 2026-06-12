Ердоган: Регионот плаќа висока економска цена поради нападите врз Иран

Seyit Şamil Kurt, Merve Berker
12 Јуни 2026•Ажурирано: 12 Јуни 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека регионот сега плаќа „висока економска цена“ за нападите чија цел е Иран, во период кога и војната меѓу Русија и Украина не е завршена, јавува Анадолу.
„Пред да заврши војната меѓу Русија и Украина, нашиот регион сега ја плаќа високата економска цена на нападите врз Иран“, рече Ердоган на свеченост во западниот турски град Едрене.
Тој исто така истакна дека крвопролевањето продолжува во Газа и Либан.
„Во Газа и Либан, ционистичките убијци продолжуваат да пролеваат крв, прекршувајќи го секој закон, правило и принцип“, изјави Ердоган.