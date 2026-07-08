- „Ограничувањата меѓу сојузниците во врска со одбранбената соработка, особено во одбранбената индустрија, треба да се укинат“

Ердоган повика на укинување на ограничувањата за одбранбена соработка меѓу сојузниците на НАТО - „Ограничувањата меѓу сојузниците во врска со одбранбената соработка, особено во одбранбената индустрија, треба да се укинат“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес повика на отстранување на ограничувањата за одбранбена соработка меѓу сојузниците на НАТО, јавува Анадолу.

„Ограничувањата меѓу сојузниците во врска со одбранбената соработка, особено во одбранбената индустрија, треба да се укинат“, рече Ердоган на Состанокот на Северноатлантскиот совет на ниво на шефови на држави и влади во турската престолнина Анкара.

Ердоган нагласи дека дури и додека европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната на континентот, тие треба да избегнуваат политики што би можеле да го ослабат единството на НАТО или трансатлантските врски.

„Додека европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната на континентот, ние мора да се воздржиме од мерки што би можеле да ја поткопаат кохезијата и трансатлантските односи на Алијансата“, рече тој.

Истакнувајќи го растечкиот одбранбен сектор на Турција, Ердоган рече дека најголемото достигнување на земјата во последните години е нејзиниот голем напредок во одбранбената индустрија.

„Несомнено, најголемиот успех на нашата земја лежи во напредокот што го постигнавме во одбранбената индустрија“, рече тој, додавајќи дека Турција стана една од 10-те најдобри земји во светот во однос на производството на одбрана и капацитетот за извоз.

- Турција ќе ги зголеми издвојувањата за одбраната на ниво од 3,5 % пред 2030 година -

Ердоган, исто така, ја потврди посветеноста на Анкара за зајакнување на својот придонес во НАТО преку зголемување на издвојувањата за одбраната.

„Турција презеде мерки за зголемување на односот на нашите издвојувања за одбраната на ниво од 3,5 % пред 2030 година“, рече тој.

Ердоган истакна дека Турција веќе изделила 1,5 % од својот буџет за издвојувањата поврзани со безбедноста и јакењето на отпорноста.

Тој, исто така, соопшти дека Турција издвоила дополнителни 24 милијарди долари за својот проект за противвоздушна и противракетна одбрана „Челична купола“, велејќи дека инвестицијата има за цел зајакнување на една од најкритичните празнини во капацитетите на НАТО.

Нагласувајќи ја улогата на Турција во рамките на НАТО, Ердоган рече дека земјата, која има најголема копнена армија во Европа, останува подготвена да ги стави своите воени капацитети на располагање на Алијансата секогаш кога е потребно.

Тој истакна дека Турција е меѓу водечките придонесувачи во операциите, мисиите и вежбите на НАТО во Косово, Црното Море, Балтичкиот Регион и други области.

Ердоган, исто така, рече дека Турција се надева дека ќе добие акредитација од НАТО за својот планиран Центар за извонредност за борба против беспилотни системи, наведувајќи го искуството на земјата во успешното распоредување беспилотни летала на вистински бојни полиња.

„Верувам дека овој центар ќе ги зајакне нашите капацитети за борба против заканите што ги претставуваат, особено, воздушните и поморските беспилотни летала“, додаде тој.

- „Дводржавното решение е клучно за траен мир на Блискиот Исток“ -

Осврнувајќи се на случувањата на Блискиот Исток, Ердоган ја изрази поддршката на Турција за дводржавното решение меѓу Израел и Палестина.

„Уште еднаш нагласувам дека решението со две држави е клучно за траен мир на Блискиот Исток“, рече тој, додавајќи: „Исто така, би сакал да кажам дека е должност на сите нас да обезбедиме мир, особено во Газа и Либан.“

Ердоган, исто така, ги повика сојузниците од НАТО да застанат во „целосна солидарност“ против тероризмот.

Турскиот претседател го поздрави и „цврстиот став“ на американскиот претседател Доналд Трамп за решавање на тензиите поврзани со Иран.

„Го ценам решителниот став поддржан од мојот пријател господин Трамп, кој помогна решавањето на кризата во Иран да се постави на вистинскиот пат, и покрај обидите за саботажа“, рече Ердоган.

„Турција е подготвена да придонесе во напорите за расчистување на мините од Ормускиот Теснец“, додаде тој.

Во врска со војната во Украина, Ердоган рече дека Турција продолжува да одржува комуникација и со Киев и со Москва во обид да се унапреди мирот.

„Додека ја поддржуваме Украина, ние исто така ги користиме нашите комуникациски канали за да ја охрабриме Русија кон мир“, рече тој.

Турскиот претседател, исто така, ги поддржа напорите на Трамп за прекин на конфликтот.

„Ја споделуваме визијата на господин Трамп за мир во војната во Украина и ја изразуваме нашата поддршка за иницијативата што се однесува на приоритетните потреби на Украина“, рече Ердоган.