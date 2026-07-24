- „Постојано добивавме пораки на благодарност и телефонски повици. Особено гостопримството и учтивоста што ги покажавме првиот ден многу ги воодушевија нашите гости...“

Ердоган: Организирањето на Самитот на НАТО во Анкара претставуваше извор на голема гордост и среќа - „Постојано добивавме пораки на благодарност и телефонски повици. Особено гостопримството и учтивоста што ги покажавме првиот ден многу ги воодушевија нашите гости...“

Организирањето на Самитот на НАТО во Анкара, две децении по Самитот во Истанбул, претставуваше „извор на голема гордост и среќа“, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

Одговарајќи на прашањата од новинарите во Истанбул, Ердоган истакна дека добил бројни честитки и благодарност за Самитот.

„Постојано добивавме пораки на благодарност и телефонски повици. Особено гостопримството и учтивоста што ги покажавме првиот ден многу ги воодушевија нашите гости. Сите лидери, почнувајќи од американскиот претседател Доналд Трамп, искрено споделуваа длабоки емоции. Своите чувства и радост ни ги пренесоа на многу посебен начин, и за време и по вечерата“, рече Ердоган.

„Оние што дојдоа со своите сопружници ја искажаа својата радост и на модната ревија на која присуствуваа заедно со мојата сопруга, како и за време на вечерата“, додаде тој.

- „Особено сме среќни“ поради повторното отворање на Аја Софија за богослужба -

Одбележувајќи ја шестгодишнината од повторното отворање на Аја Софија за богослужба, Ердоган ја изрази својата „голема среќа“.

„Фала му на Бога, ни беше дадена привилегијата повторно да ја отвориме Големата џамија Аја Софија за богослужба, чија шестгодишнина со чест ја славиме. Искрено сме среќни поради ова“, додаде тој.

Истакнувајќи дека Турција не само што ја отворила Аја Софија туку и ја реставрирала, Ердоган рече: „Ни беше дадена и честа да ѝ ја вратиме на исламскиот свет.“

„Работите за реставрација и реновирање во џамијата продолжуваат“, рече Ердоган, додавајќи: „Големата џамија Аја Софија, која ги отвора своите врати и за исламскиот свет и за целото човештво, и за христијаните и за муслиманите подеднакво, природно нè прави сите нас многу среќни. Навистина сме горди што ја доживуваме таа среќа денес. Со своите архитектонски карактеристики и своето место во светот, ова место за богослужба е навистина единствен споменик и навистина исклучително светилиште.“

Говорејќи за телефонскиот разговор со шпанскиот премиер Педро Санчез по повод победата на Шпанија во фудбал на Светското првенство, Ердоган рече дека е сосема природно Санчез, како премиер на светски шампионска земја, да доживее таква среќа.

„Дај Боже, еден ден и ние да бидеме благословени со вакво првенство и да освоиме светска титула. Започнавме добро, но не заврши добро. Во иднина, пред нас може да има европски првенства или пак нова можност да се натпреваруваме за светското првенство. Доколку постигнеме такви успеси, тие сигурно многу би ѝ прилегале на Турција“, додаде тој.