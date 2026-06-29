- Ердоган истакна дека Турција очекува „силна посветеност“ на самитот на НАТО во Анкара за зајакнување на одбраната на Европа и зачувување на „трансатлантската врска“

Ердоган и Мерц телефонски разговараа за глобалните прашања - Ердоган истакна дека Турција очекува „силна посветеност“ на самитот на НАТО во Анкара за зајакнување на одбраната на Европа и зачувување на „трансатлантската врска“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и германскиот канцелар Фридрих Мерц денес телефонски разговараа за регионалните и глобалните прашања, како и за билатералните односи, соопшти Дирекцијата за комуникации на Турција, јавува Анадолу.

„Турција има за цел да ги зајакне своите односи со Германија“, изјави претседателот Ердоган, нагласувајќи ја важноста од континуирано преземање на заеднички чекори кон оваа цел.

Ердоган додаде дека Турција очекува „силна посветеност“ на самитот на НАТО во Анкара за зајакнување на одбраната на Европа и зачувување на „трансатлантската врска“.

Во врска со тековната војна меѓу Русија и Украина, Ердоган се осврна на напорите на Анкара, истакнувајќи дека Турција работи на постигнување траен мир и продолжување на преговорите.