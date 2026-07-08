Ердоган истакна дека унапредувањето на соработката меѓу Турција и Германија во многу области, особено во одбранбената индустрија и трговијата, ќе биде во интерес на двете земји.

Ердоган и Мерц на Самитот во Анкара разговараа за одбранбената соработка, односите НАТО - Европа и Иран Ердоган истакна дека унапредувањето на соработката меѓу Турција и Германија во многу области, особено во одбранбената индустрија и трговијата, ќе биде во интерес на двете земји.

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, и германскиот канцелар Фридрих Мерц денес, на маргините на Самитот на НАТО во Анкара, разговараа за билатералните односи, соработката меѓу НАТО и Европа и актуелните регионални случувања, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс беше фокусирана на турско-германските односи, како и на регионалните и глобалните прашања, се наведува во соопштението на Дирекцијата за комуникации на Турција.

Ердоган истакна дека унапредувањето на соработката меѓу Турција и Германија во многу области, особено во одбранбената индустрија и трговијата, ќе биде во интерес на двете земји.

Тој исто така ја истакна важноста од зачувување на „трансатлантската врска“ при истовремено зајакнување на европскиот столб на НАТО, додавајќи дека Турција би можела да ги поддржи одбранбените иницијативи на ЕУ, под услов тие да се засноваат на НАТО.

Осврнувајќи се на регионалните случувања, Ердоган порача дека сите страни треба да постапуваат внимателно во однос на какви било дејствија или провокации што би можеле да го поткопаат договорот постигнат меѓу Иран и САД, додавајќи дека Турција ќе продолжи да работи на постигнување траен мир.

Ердоган, исто така, упати покана до Мерц да ја посети Турција во ноември.

Средбата се одржа на вториот ден од Самитот на НАТО, кој ги собра лидерите на 32-члената Алијанса и земјите партнери за да разговараат за европските одбранбени капацитети, целите за издвојувањата за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Самитот во Анкара е вториот самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по оној во Истанбул во 2004 година, и обезбеди платформа за билатерални средби за политичка, безбедносна и економска соработка меѓу Турција и земјите сојузнички.