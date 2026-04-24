- Ердоган изјави дека „Истанбул парк“ ќе биде домаќин на возбудливи, висококвалитетни трки со големо уживање за гледачите во текот на пет полни сезони

Ердоган: „Истанбул парк“ ќе биде домаќин на трки од висок профил во текот на 5 сезони помеѓу 2027 и 2031 година - Ердоган изјави дека „Истанбул парк“ ќе биде домаќин на возбудливи, висококвалитетни трки со големо уживање за гледачите во текот на пет полни сезони

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес објави дека патеката „Истанбул парк“ ќе биде домаќин на трки од висок профил во текот на пет сезони, во периодот меѓу 2027 и 2031 година, пренесува Анадолу.

Говорејќи на настанот во Претседателската канцеларија во „Долмабахче“ во Истанбул по повод враќањето на Формула 1 во Турција, Ердоган изјави дека „Истанбул парк“ ќе биде домаќин на возбудливи, висококвалитетни трки со големо уживање за гледачите во текот на пет полни сезони.

Претседателот нагласи дека се надева оти Турција, како „земја на мотоспортот“, ќе види како нејзиното партнерство со Формула 1 продолжува да се зајакнува во годините што доаѓаат.

- Враќање на Формула 1 -

Формула 1 ќе се врати во Турција по шестгодишно отсуство, при што Големата награда на Турција е вклучена во календарот за 2027 година на водечката светска серија во мотоспортот.

„Истанбул парк“ следната година по 10-ти пат ќе биде домаќин на трка во Формула 1, по претходните периоди меѓу 2005-2011 и 2020-2021 година.

Враќањето ќе го прекине долгото чекање за фановите, додека патеката во Истанбул со должина од 5,3 километри повторно се подготвува да го пречека звукот на моќните Ф1 мотори.

Првпат додадена на календарот во 2005 година, Големата награда на Турција се одржуваше во континуитет до 2011 година.

Подоцна се врати за време на пандемијата на Ковид-19, при што трката во 2020 година се возеше без публика, а изданието во 2021 година со половина од капацитетот.

Вкупно 12 возачи стигнаа до подиумот во деветте досегашни трки одржани на „Истанбул парк“, меѓу кои Фелипе Маса, Кими Раиконен, Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтоја, Михаел Шумахер, Луис Хамилтон, Џенсон Батон, Марк Вебер, Себастијан Фетел, Валтери Ботас, Макс Верстапен и Серхио Перез.