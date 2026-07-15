- „Еден век по победата над окупаторите, ветеранскиот Парламент повторно цврсто застана против посредниците на империјализмот на 15 јули“

Ердоган го пофали храбриот отпор на нацијата за спречување на предавничкиот обид за државен удар на 15 јули - „Еден век по победата над окупаторите, ветеранскиот Парламент повторно цврсто застана против посредниците на империјализмот на 15 јули“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го пофали отпорот на турската нација на 15 јули против обидот за државен удар, велејќи дека благодарение на „храбриот отпор“ на нацијата, „предавничкиот обид за државен удар од 15 јули беше осуетен“, додавајќи: „Империјалистичкиот проект беше отфрлен“, јавува Анадолу.

„Еден век по победата над окупаторите, ветеранскиот Парламент повторно цврсто застана против посредниците на империјализмот на 15 јули“, рече Ердоган, осврнувајќи се на турскиот Парламент.

„Дури и по 10 години, оние кои не успеаја на 15 јули сè уште чекаат шанса да ги остварат своите злобни цели“, предупреди Ердоган.

„Не смееме да заборавиме дека се соочуваме со менталитет кој ја експлоатира демократијата, се инфилтрира во институциите за да добие моќ и го насочува своето оружје кон сопствениот народ“, рече Ердоган.

Тој во својот говор на комеморацијата по повод 15 јули рече: „Терористите на ФЕТО, кои ги продадоа своите души и достоинство за еден долар, продолжуваат да им служат на заколнатите непријатели на Турција“.

„Достигнувањата на Турција во изминатата деценија, од одбраната и економијата до безбедноста и надворешната политика, беа овозможени со елиминирање на ФЕТО“, рече турскиот претседател.

„Да нема сомнение: ‘Векот на Турција’, кој ФЕТО се обидуваше да го попречи, сега е во тек“, рече Ердоган, додавајќи: „Ниту една темна сила нема да го спречи“.