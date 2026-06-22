- „(Со самитите на НАТО и на Организацијата на туркиските држави) меѓународната видливост на Анкара ќе се зголеми како никогаш досега, а нашиот главен град ќе се афирмира како центар на глобалната дипломатија“

Ердоган: Анкара ќе стане глобален дипломатски центар со самитите на НАТО и Организацијата на туркиски држави - „(Со самитите на НАТО и на Организацијата на туркиските држави) меѓународната видливост на Анкара ќе се зголеми како никогаш досега, а нашиот главен град ќе се афирмира како центар на глобалната дипломатија“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека улогата и меѓународната видливост на Анкара значително ќе се зголемат со претстојните самити на НАТО и на Организацијата на туркиските држави, позиционирајќи го главниот град како глобален дипломатски центар, јавува Анадолу.

Говорејќи на состанокот на Централниот управен одбор на Партијата на правдата и развојот (АК Партија), одржан во конгресниот центар на партијата во Анкара, Ердоган нагласи дека самитите ќе ја зајакнат улогата на Анкара на меѓународната сцена.

„(Со самитите на НАТО и на Организацијата на туркиските држави) меѓународната видливост на Анкара ќе се зголеми како никогаш досега, а нашиот главен град ќе се афирмира како центар на глобалната дипломатија“, рече тој.