- „Нашиот претседател уште еднаш ги истакна придонесите на Турција за безбедноста на Европа, како и важноста што таа му ја придава на зајакнувањето на европскиот столб на НАТО и зачувувањето на 'Трансатлантската врска'“

Дуран: НАТО-самитот во Анкара ја покажа улога на Турција во зајакнувањето на меѓународниот мир и безбедност - „Нашиот претседател уште еднаш ги истакна придонесите на Турција за безбедноста на Европа, како и важноста што таа му ја придава на зајакнувањето на европскиот столб на НАТО и зачувувањето на 'Трансатлантската врска'“

Шефот на Дирекцијата за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран, изјави дека Самитот на НАТО одржан во Анкара ја покажал активната улога на Турција под водство на нејзиниот претседател во унапредувањето на меѓународниот мир и безбедност, пренесува Анадолу.

„Со интензивните дипломатски активности спроведени во понеделникот во рамките на Самитот на НАТО во Анкара, Турција уште еднаш ја покажа својата активна улога во зајакнувањето на глобалниот мир, безбедноста и стабилноста под водство на претседателот Ердоган“, напиша Дуран на платформата NSocial.

Нагласувајќи дека Ердоган пренел важни пораки со своите обраќања на Самитот, Дуран истакна дека тој се состанал со францускиот претседател Емануел Макрон, италијанската премиерка Џорџа Мелони, германскиот канцелар Фридрих Мерц, британскиот премиер Кир Стармер, сирискиот претседател Ахмед ал-Шара, претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

Тој рече дека страните сеопфатно разговарале за развојот на билатералните односи, зајакнувањето на соработката во одбранбената индустрија, трговијата, безбедноста и европската безбедносна архитектура, како и за регионалните и глобалните случувања.

„Нашиот претседател уште еднаш ги истакна придонесите на Турција за безбедноста на Европа, како и важноста што таа му ја придава на зајакнувањето на европскиот столб на НАТО и зачувувањето на 'Трансатлантската врска'“, додаде Дуран.

Тој рече дека обезбедувањето траен прекин на огнот во Газа, ставањето крај на руско-украинската војна преку дипломатија, зачувувањето на разбирањето постигнато меѓу Иран и САД и воспоставувањето стабилност во Сирија биле меѓу истакнатите теми на состаноците.

Исто така, потпишувањето на Договорот за партнерство во областа на безбедноста и одбраната меѓу Турција и Велика Британија, Дуран го опиша како „важен чекор кон зајакнување на стратегиската соработка“.

Тој потсети на изјавите на Ердоган за време на прес-конференцијата на Самитот, каде што истакна дека Турција со решителност ќе ја продолжи својата активна дипломатија и соработка со своите сојузници во согласност со своето разбирање за мир, стабилност и заедничка безбедност.

Понатаму Дуран рече дека Ердоган вчера се сретнал и со премиерот на Црна Гора, Милојко Спајиќ, словачкиот претседател Петер Пелегрини и албанскиот премиер Еди Рама. Тој рече дека разговарале за можностите за унапредување на билатералните односи и соработката во областите на трговијата, одбраната, безбедноста и енергетиката.