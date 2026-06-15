„Накратко кажано, мирот сѐ уште е кревок“, изјави Наришкин

Директорот на руското разузнавање: Мирот на Блискиот Исток останува кревок и покрај договорот меѓу САД и Иран „Накратко кажано, мирот сѐ уште е кревок“, изјави Наришкин

И покрај мировниот договор меѓу САД и Иран, долготрајната стабилност на Блискиот Исток сè уште не е гарантирана, изјави денес директорот на руската Служба за надворешно разузнавање (СВР), Сергеј Наришкин, пренесува Анадолу.

„Накратко кажано, мирот сѐ уште е кревок“, изјави Наришкин во интервју за руската новинска агенција ТАСС.

„Сепак, значајниот труд што двете страни го вложија заедно со посредниците во подготовката на нацрт-верзијата на прелиминарниот меморандум, дава причина за верување дека, доколку биде потпишан, напорите за обновување на мирот на Блискиот Исток ќе продолжат“, рече тој.

Наришкин изјави дека меморандумот може да ги постави темелите за посеопфатен мировен договор.

Неговата изјава следува откако претставници на САД, Иран и Пакистан, кој има улога на посредник, потврдија дека е постигнат договор меѓу Вашингтон и Техеран.

Се очекува договорот да биде потпишан во петок во Женева.

Како што соопшти заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Казем Гарибабади, во рамките на предвидениот 60-дневен прекин на огнот двете страни планираат да преговараат за иранската нуклеарна програма.

Гарибабади додаде дека САД ќе ја укинат поморската блокада против Иран почнувајќи од 15 јуни, при што воените дејства на сите фронтови, вклучително и Либан, ќе бидат прекинати веднаш и засекогаш.

– Учеството на Србија во вежбите на НАТО –

На прашањето во врска со првото учество на Србија во воени вежби на НАТО, Наришкин изјави дека не е задоволен од ваквиот развој на настаните.

„Јас би го кажал тоа вака – ова не ми носи никаква радост“, изјави тој.

Минатиот месец Србија и НАТО спроведоа заеднички теренски вежби во кои учествуваа околу 600 воени лица.

Од НАТО соопштија дека војниците од земјите членки тренирале заедно со припадниците на вооружените сили на Србија во траење од речиси две недели, во рамките на вежбите насочени кон подобрување на воената координација и соработка.