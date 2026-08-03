- „Под водство на нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган, Турција ќе продолжи да застанува во одбрана на меѓународното право, човечкото достоинство и легитимните права на палестинскиот народ“, изјави Дуран.

Директорот за комуникации при турското Претседателство: Израел ги саботира напорите за мир во Газа - „Под водство на нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган, Турција ќе продолжи да застанува во одбрана на меѓународното право, човечкото достоинство и легитимните права на палестинскиот народ“, изјави Дуран.

Директорот за комуникации при Претседателството на Турција, Бурханетин Дуран, денес остро ги осуди најновите израелски напади врз Палестинците, оценувајќи дека Тел Авив „намерно ги саботира“ сите напори за постигнување мир во Газа, јавува Анадолу.

„Во време кога дипломатските иницијативи насочени кон постигнување прекин на огнот и траен мир во Газа внесуваат надеж, најновите израелски напади врз цивили и здравствената инфраструктура намерно ги саботираат сите напори за мир“, напиша Дуран на турската социјална мрежа НСосјал.

Тој истакна дека овие напади, кои го игнорираат правото на живот на жените, децата и невините цивили, јасно покажуваат дека Владата на Бенјамин Нетанјаху не е заинтересирана за завршување на конфликтот, туку за продлабочување на кризата.

Дуран ја повика меѓународната заедница да „усвои поефикасен и попринципиелен став за запирање на овие агресивни политики, кои ја загрозуваат регионалната стабилност“.

„Под водство на нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган, Турција ќе продолжи да застанува во одбрана на меѓународното право, човечкото достоинство и легитимните права на палестинскиот народ, како и да ги поддржува сите напори насочени кон воспоставување праведен и траен мир“, додаде Дуран.