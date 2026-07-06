- „Во Анкара ќе се дискутира за суштински прашања, не само за иднината на НАТО, туку и за начинот на кој ќе се обликува глобалната безбедносна архитектура“

Директорот за комуникации на Турција: Самитот на НАТО во Анкара ќе ја обликува иднината на Алијансата - „Во Анкара ќе се дискутира за суштински прашања, не само за иднината на НАТО, туку и за начинот на кој ќе се обликува глобалната безбедносна архитектура“

Директорот за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран, денес изјави дека претстојниот самит на НАТО во Анкара ќе биде од клучно значење како за иднината на Алијансата, така и за обликувањето на новата глобална безбедносна архитектура, јавува Анадолу.

Обраќајќи им се на новинарите во Меѓународниот медиумски центар пред самитот што ќе се одржи на 7 и 8 јули, Дуран истакна дека собирот, кој се организира под концептот „НАТО 3.0“, ќе се фокусира на клучни стратегиски прашања.

„Овој самит, што се одржува под концептот ’НАТО 3.0’, е исклучително важен. Во Анкара ќе се дискутира за суштински прашања, не само за иднината на НАТО, туку и за начинот на кој ќе се обликува глобалната безбедносна архитектура“, рече Дуран.

Тој додаде дека се очекува самитот да привлече рекордно ниво на учество од шефови на држави и влади, како и одржување на бројни билатерални средби.

Дуран информираше дека повеќе од 2.500 претставници на медиумите ќе го следат настанот од Претседателската национална библиотека, каде што се обезбедени сите неопходни работни капацитети, позиции за пренос во живо и простории за монтажа.

- Билатерални средби на турскиот претседател со лидерите на НАТО -

Одговарајќи на прашања за билатералните средби на претседателот Реџеп Таип Ердоган, Дуран појасни дека лидерите на НАТО се очекува да разговараат за зајакнување на трансатлантскиот сојуз, европската безбедност и зголемувањето на одбранбените трошоци, додека билатералните разговори ќе бидат насочени кон прашања специфични за секоја земја поединечно.

„Покрај главната агенда, предвидени се и билатерални средби, кои вообичаено се фокусираат на прашања од заемен интерес за земјите. Сепак, со оглед на тоа што се одржуваат на маргините на самитот на НАТО, на дневен ред неизбежно ќе бидат и темите поврзани со одбраната и безбедноста, иднината на Европа, зајакнувањето на европската безбедносна архитектура, како и прашањето за зголемување на одбранбените трошоци“, изјави Дуран.

Во врска со планираната средба меѓу претседателот Ердоган и американскиот претседател Доналд Трамп, Дуран истакна дека се очекува големи разговори.

Средбата меѓу нашиот претседател и претседателот Трамп ќе се фокусира на две клучни теми: самитот на НАТО и официјалната државна посета на претседателот Трамп. Токму затоа, на оваа посета ѝ придаваме особено значење“, изјави тој.

Тој потсети на честите телефонски разговори меѓу двајцата претседатели, додавајќи: „На маса се многу билатерални прашања. Тука е прашањето за моторите за борбениот авион КААН, прашањето ’Халкбанк’, како и други теми од областа на одбранбената и безбедносната соработка. Покрај тоа, од исклучителна важност е и нашата трговска агенда со САД. Сите овие теми ќе бидат дел од разговорот“, заклучи Дуран.