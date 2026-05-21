Директорот за комуникации на Турција го истакна културното наследство за време на Неделата на турската кујна - „Сеќавањето на еден народ понекогаш живее во народната песна, а понекогаш во срцата собрани околу истата маса“

Директорот за комуникации при турското Претседателство, Бурханетин Дуран, денес го истакна културното значење на Неделата на турската кујна, опишувајќи го овој годишен настан како прослава на богатото кулинарско и цивилизациско наследство на Турција, пренесува Анадолу.

Во објава на турската социјална платформа „NSosyal“, Дуран наведе дека настанот, кој годинава се одржува по петти пат под темата „Наследство на една маса“ и под покровителство на првата дама Емине Ердоган, ги промовира традиционалните вкусови на Анадолија заедно со долгогодишното културно наследство на Турција.

„Сеќавањето на еден народ понекогаш живее во народната песна, а понекогаш во срцата собрани околу истата маса“, рече Дуран.

Тој додаде дека турската кујна со векови не претставува само храна, туку и „споделување, изобилство, гостопримство и култура“.

Дуран, исто така, им се заблагодари на готвачите, производителите и на сите кои придонесуваат за зачувување и пренесување на турските кулинарски традиции на идните генерации, честитајќи им ја Неделата на турската кујна на сите учесници.