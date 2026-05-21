Директорот за комуникации на Турција го истакна културното наследство за време на Неделата на турската кујна

Büşra Nur Çakmak
21 Мај 2026•Ажурирај: 21 Мај 2026
Директорот за комуникации при турското Претседателство, Бурханетин Дуран, денес го истакна културното значење на Неделата на турската кујна, опишувајќи го овој годишен настан како прослава на богатото кулинарско и цивилизациско наследство на Турција, пренесува Анадолу.
Во објава на турската социјална платформа „NSosyal“, Дуран наведе дека настанот, кој годинава се одржува по петти пат под темата „Наследство на една маса“ и под покровителство на првата дама Емине Ердоган, ги промовира традиционалните вкусови на Анадолија заедно со долгогодишното културно наследство на Турција.
„Сеќавањето на еден народ понекогаш живее во народната песна, а понекогаш во срцата собрани околу истата маса“, рече Дуран.
Тој додаде дека турската кујна со векови не претставува само храна, туку и „споделување, изобилство, гостопримство и култура“.
Дуран, исто така, им се заблагодари на готвачите, производителите и на сите кои придонесуваат за зачувување и пренесување на турските кулинарски традиции на идните генерации, честитајќи им ја Неделата на турската кујна на сите учесници.