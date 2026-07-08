„Направивме важен чекор напред на патот кон новото НАТО“, изјави Мерц за новинарите во турскиот главен град по завршувањето на дводневниот самит.

Германскиот канцелар Мерц: Самитот во Анкара го означува почетокот на едно „ново, поевропско“ НАТО „Направивме важен чекор напред на патот кон новото НАТО“, изјави Мерц за новинарите во турскиот главен град по завршувањето на дводневниот самит.

БЕРЛИН (АА) – Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес го пофали собирот на лидерите на сојузничките земји во Анкара, прогласувајќи го Самитот за почеток на нова ера за НАТО, во која европските земји преземаат поголема одговорност за сопствената одбрана, јавува Анадолу.

„Направивме важен чекор напред на патот кон новото НАТО“, изјави Мерц за новинарите во турскиот главен град по завршувањето на дводневниот самит.

„Од денес, НАТО е поевропско од кога било. Сепак, Алијансата останува цврсто закотвена во трансатлантското партнерство.“

Мерц истакна дека европските сојузници брзо се движат кон исполнување на целите за одбранбени трошоци договорени на Самитот во 2025 година во Хаг.

„Со зголемувањето на своите обврски, Европа го зајакнува колективното одвраќање на Алијансата и обезбедува поправедна поделба на финансискиот товар со Вашингтон“, додаде тој.

Канцеларот се осврна и на ставот на американскиот претседател Доналд Трамп за време на Самитот, нагласувајќи дека, иако Трамп во минатото остро ги критикуваше европските сојузници, во Анкара бил конструктивен и внимателно ги слушал грижите на другите лидери.

„Претседателот Трамп учествуваше во сите денешни дискусии без исклучок, останувајќи во просторијата за состаноци цело време“, изјави Мерц.

„Она што ме импресионираше беше неговото внимателно слушање на претставниците на помалите земји членки. Тој беше многу свесен за тоа што се случува во тие помали членки и покажа голема емпатија“.

И покрај тензиите и скептицизмот пред Самитот, Мерц оцени дека собирот на крајот завршил како успех за сите сојузници.

„Се враќам во Германија со сигурно чувство дека дадовме значаен придонес за да обезбедиме НАТО да остане обединето, да стане посилно и да стане поевропско“, заклучи Мерц.

„Заедно го правиме она што го замисливме: да служиме за мирот и слободата во светот“.