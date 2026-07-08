„Алијансата сега се фокусира на конкретни резултати“, посочи Руте, додавајќи дека тоа бара побрзо производство, помалку бирократија, посилна отпорност, поголеми иновации и поблиска соработка.

Генералниот секретар на НАТО, Руте: Самитот на НАТО во Анкара беше исклучително успешен „Алијансата сега се фокусира на конкретни резултати“, посочи Руте, додавајќи дека тоа бара побрзо производство, помалку бирократија, посилна отпорност, поголеми иновации и поблиска соработка.

АНКАРА (АА) – Самитот на НАТО во Анкара беше „исклучително успешен“, изјави генералниот секретар Марк Руте денес по завршувањето на состанокот, јавува Анадолу.

„Пораката од овој самит е едноставна: НАТО испорачува резултати. Пред една година им се заблагодаривме на сојузниците кои донесоа историски одлуки за зајакнување на нашата Алијанса. Овде во Анкара, под одличното домаќинство на претседателот Ердоган, покажавме дека тие обврски сега се исполнуваат“, рече Руте на прес-конференцијата.

Руте истакна дека сопствените инвестиции во рамките на Алијансата продолжуваат да растат, се развиваат нови капацитети, а индустријата го зголемува производството. Тој додаде дека европските сојузници и Канада преземаат „голема одговорност“ за заедничката безбедност.

„Сојузниците покажаа значителен напредок кон целта за инвестирање од 5 % од БДП во одбраната до 2035 година. Веќе достигнавме 4 %, само една година по почетокот на десетгодишниот проект. Импулсот е јасен. Сојузниците продолжуваат да ги зголемуваат и основните воени трошоци и пошироките инвестиции што ја зајакнуваат нашата безбедност“, додаде тој.

„Тие создаваат капацитети што се бараат според нашите одбранбени планови и го зголемуваат придонесот кон колективната одбрана и капацитетот за одвраќање на НАТО. Ова не се однесува само на трошење повеќе пари, туку на тоа да се обезбеди нашите вооружени сили да го имаат она што им е потребно за да ги заштитат тие 1 милијарда луѓе во еден поопасен свет“, изјави тој.

„Алијансата сега се фокусира на конкретни резултати“, посочи Руте, додавајќи дека тоа бара побрзо производство, помалку бирократија, посилна отпорност, поголеми иновации и поблиска соработка.

„Форумот на одбранбената индустрија на самитот на НАТО ја покажа решеноста на владите и компаниите да работат заедно. Бројките се запрепастувачки, вклучително и над 50 милијарди долари во нови договори за набавка за само еден ден. Исто така, започнавме голема нова иницијатива, 'НАТО беспилотни летала', во која сојузниците ќе инвестираат 40 милијарди долари во следните пет години“, рече тој.

Руте најави и „историски чекор“ за зајакнување на синџирот на снабдување со гориво. Инвестицијата вредна 27 милијарди евра (30,8 милијарди долари) ќе ја модернизира постоечката инфраструктура за складирање и дистрибуција на гориво и ќе поддржи нови капацитети, вклучувајќи гасоводи кон источниот дел на Алијансата.

- Поддршка за Украина

Тој нагласи дека сојузниците ја потврдиле непоколебливата поддршка за Украина. Договорено е да се обезбеди воена опрема, помош и обука во вредност од најмалку 70 милијарди евра (79,8 милијарди долари) за Украина оваа и следната година.

Руте истакна дека самитот покажал оти Алијансата е „посилна од кога било“, обединета и подготвена да го брани секој сантиметар од територијата на НАТО согласно со членот 5.

Тој заклучи дека ова е дел од концептот „НАТО 3.0“ – Алијанса која постојано се приспособува со цел да ја одржи безбедноста на 1 милијарда луѓе.