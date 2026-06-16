- Отворањето на изложбата на Меѓународниот конкурс за новинарска фотографија „Istanbul Photo Awards“, организиран од Анадолу, се одржа во Изложбената сала „AAtolye“ под покровителство на генералниот директор на Анадолу

Генералниот директор на Анадолу, Караѓоз: „Целта ни беше да ја обединиме фотографијата со уметноста, естетиката и веста“ - Отворањето на изложбата на Меѓународниот конкурс за новинарска фотографија „Istanbul Photo Awards“, организиран од Анадолу, се одржа во Изложбената сала „AAtolye“ под покровителство на генералниот директор на Анадолу

Претседателот на Управниот одбор и генерален директор на Агенција Анадолу (AA), Сердар Караѓоз, говорејќи на изложбата на Меѓународниот конкурс за новинарска фотографија „Istanbul Photo Awards“ изјави: „Како Агенција Анадолу, со Istanbul Photo Awards што го организираме по 12-ти пат, се стремевме да ја обединиме фотографијата со уметноста, естетиката и веста. Цели 12 години, со голема дисциплина, ги обединувавме најдобрите фотографи во светот со најдоброто жири во светот“.

Отворањето на изложбата на Меѓународниот конкурс за новинарска фотографија „Istanbul Photo Awards“, организиран од Анадолу, се одржа во Изложбената сала „AAtolye“ под покровителство на претседателот на Управниот одбор и генерален директор на Анадолу, Караѓоз.

На отворањето на изложбата, на која присуствуваше и директорот за комуникации на Претседателството, Бурханетин Дуран, Караѓоз изјави дека оваа година се одржува 12-тото издание на „Istanbul Photo Awards“ и дека веќе 12 години ги обединуваат најдобрите фотографии и фотографи во светот со претставниците од секторот и љубителите на фотографијата.

Фотографија : Harun Özalp/AA

Караѓоз истакна дека „Istanbul Photo Awards“, организиран од Анадолу, досега има оценето десетици илјади фотографии од илјадници фотографи и дека организацијата секоја година продолжува со сè поголем интерес.

Тој наведе дека на изложбата отворена во „AAtolye“ во Анкара се вклучени 165 дела избрани од 19 илјади фотографии испратени на конкурсот оваа година.

Истакнувајќи дека секоја од овие фотографии е избрана од членовите на меѓународното жири, Караѓоз нагласи дека жирито на „Istanbul Photo Awards“ е составено од најдобрите фотографи во светот и дека наградените фотографии имаат добиено награди и на други меѓународни конкурси за фотографија.

Караѓоз посочи дека ова е еден од главните аргументи што ја покажува дисциплината, вредноста и значењето на „Istanbul Photo Awards“ и изјави: „Како Агенција Анадолу, со Istanbul Photo Awards што го организираме по 12-ти пат, се стремевме да ја обединиме фотографијата со уметноста, естетиката и веста. Цели 12 години, со голема дисциплина, ги обединувавме најдобрите фотографи во светот со најдоброто жири во светот“.

Истакнувајќи дека во светот постојат и други конкурси за фотографија, Караѓоз нагласи дека Анадолу, во согласност со својата визија за глобална конкуренција, денес организира еден од најдобрите конкурси за фотографија во светот и дека вредноста и значењето на „Istanbul Photo Awards“ во меѓународната фотографија се препознаени на секоја платформа.

„Според истражувањето, се проценува дека секоја година се прават 2,1 трилион фотографии. Тоа значи 5,3 милијарди фотографии дневно во целиот свет. Особено благодарение на тоа што масовните комуникациски технологии станаа многу подостапни, ние правиме милијарди фотографии во секој момент. Колку повеќе се зголемуваат овие фотографии, толку повеќе нивната вредност опаѓа. Но некои фотографии, каде што веста се среќава со уметноста и естетиката, успеваат да се издвојат меѓу тие милијарди фотографии“, изјави Караѓоз.

- „Животниот век на фотографијата се протега низ векови“ -

Сердар Караѓоз истакна дека на изложбата се наоѓаат најдобрите примери на фотографии, каде што веста се среќава со уметноста и естетиката. „Каков е животниот век на една фотографија? Понекогаш достигнува вечност, понекогаш е многу долг, но знаеме дека животниот век на фотографијата е подолг од животниот век на настаните и луѓето, бидејќи фотографијата е неизбришлив запис. И кога ја поврзуваме со уметноста и естетиката, тогаш животниот век на таа фотографија се протега низ векови“, изјави тој.

Караѓоз потсети дека фотографијата има многу области како спорт, животна средина и секојдневен живот и истакна дека Анадолу, благодарение на своите фоторепортери кои работат особено во конфликтните зони, денес стана една од најдобрите новински агенции во светот.

Фотографија : Harun Özalp/AA

Потсетувајќи дека целта на Анадолу пред десет години била да стане една од 10-те најдобри новински агенции во светот, Караѓоз изјави дека денес таа цел е ревидирана и дека тие веруваат дека AA треба да биде една од 3-те најдобри новински агенции во светот, додека во иднина сакаат да ја направат реална и амбицијата да бидат најдобри меѓу тие три агенции.

Караѓоз изјави дека она што ја прави Анадолу вредна и важна во светот е да се каже она што не се кажува и да се покаже она што не се покажува, додавајќи: „Особено за време на геноцидот во Газа, додека ривалските новински агенции се стремеа колку што е можно повеќе да го затемнат геноцидот, Агенција Анадолу со своите фотографии и вести создаде силна стратегија за известување на овој геноцид во светот и обезбедување силен запис и доказ за да не се повтори“.

- Книгите „Доказ“, „Сведок“ и „Обвинет“ оставаат важен историски запис -

Сердар Караѓоз истакна дека AA остава трага во историјата со своите книги „Доказ“, „Сведок“ и „Обвинет“ и нагласи дека животот на фотографиите во книгата „Доказ“ ќе трае засекогаш и никогаш нема да дозволи геноцидот да биде заборавен.

Истакнувајќи дека на изложбата има многу вредни дела, Караѓоз изјави дека членовите на жирито, како и минатата година, и оваа година не останале рамнодушни кон геноцидот и додаде: „Жирито ја избра од Газа победничката фотографија на 'Istanbul Photo Awards'. Нашата победничка фотографија ја прикажува приказната за гладот на 2-годишно дете“.

Караѓоз изјави дека жирито создаде многу широка селекција за овогодинешната изложба, вклучувајќи теми од шумските пожари во Калифорнија, рехабилитација на животни и традиционални спортски ритуали во Судан, блиски односи создадени со вештачка интелигенција во Јапонија, до борбата за опстанок на авганистанските деца.

Тој додаде дека на изложбата се вклучени и фотографии од различни региони во светот, како реконструкцијата на Сирија по војната, вселенскиот отпад како нов еколошки проблем, портрети од културното наследство на Украина и динамичниот секојдневен живот на една кениска заедница, нагласувајќи дека „Istanbul Photo Awards“ е заокружен со селекција што обединува силни приказни од различни географии во светот.

Фотографија : Harun Özalp/AA

Караѓоз изјави дека првата изложба оваа година на „Istanbul Photo Awards“ е отворена во Анкара, додека втората, третата и четвртата ќе бидат отворени во Истанбул.

Тој додаде дека оваа година ќе биде организирана изложба и во Италија и дека во сите овие настани љубителите на фотографијата оценуваат дека фотографиите се навистина најдобрите фотографии на годината.

На изложбата присуствуваа претседателот на Високиот совет за радио и телевизија (RTUK), Мехмет Даниш, претседателот на Управниот одбор на ТРТ, Ферудун Јилмаз, заменик-генералниот директор на AA, Огуз Енис Перу, членот на Управниот одбор на AA, проф. д-р Јусуф Озкир, координаторот за издаваштво и продукција на AA, Огуз Каракаш, координаторот за технологија на AA, Емре Чебишли, амбасадори и претставници на медиумите.

- „Istanbul Photo Awards“ 2026 -

На конкурсот „Istanbul Photo Awards“ 2026 на AA се пријавени околу 19 илјади фотографии, а 26 фотографи добија награди во 10 категории.

Меѓу фотографиите испратени од различни делови на светот, оваа година делото „Газа, Без Надеж“ на палестинскиот фотограф Хаитам Имад, изработено за EPA, беше прогласено за „Фотографија на годината“.

На конкурсот, во категоријата „Серија вести“ фотографот на Асошиејтед пред (AP), Џехад Алшарфи, го освои првото место со серија која на потресен начин го прикажува проблемот со гладот во Појасот Газа.

Фотографот на „SWpix“, Алекс Вајтхед, победи во категоријата „Спорт една“, со фотографијата што го документира моментот на судир на Светското првенство во велосипедизам на патеката „UCI 2025“ во Чиле, додека Тарик Заиди победи во категоријата „Спорт серија“ со својата работа за вековната традиција на нуба борење во Судан.

Во категоријата „Природа и животна средина една“, Олесја Курпјаева, која фотографираше за Agence France-Presse (AFP) испитување на фосил од мал мамут, беше наградена со прва награда.

Жирито ја прогласи работата на Џош Еделсон за AFP за победник во категоријата „Природа и животна средина серија“, која ги документира потресните моменти на пожарите во Калифорнија.

Фотографот на „Њујорк тајмс“, Сахер Алгорра, го освои првото место во категоријата „Портрет една“ со својот портрет што на впечатлив начин го документира смртоносниот проблем со гладот во Палестина.

Арез Гадери го освои првото место во категоријата „Портрет серија“ со серијата „Изгубено детство“, составена од портрети на деца кои работат во работилници за тули во Авганистан.

Шпанскиот фотограф Диего Ибара го освои првото место во категоријата „Секојдневен живот една“ со фотографијата што ја документира неформалната училишна настава на отворено за авганистански девојчиња и во категоријата „Секојдневен живот серија“ со серијата „Реконструкција на Сирија“, изработена за „Њујорк тајмс“.

Во конкурсот, каде што беа доделени вкупно 30 награди во 10 категории, беа распределени награди во вредност од 58 илјади долари. Победничките фотографии ќе бидат изложени на изложби во земјата и странство и ќе бидат вклучени во годишниот фотоалбум.

На конкурсот организиран оваа година под комуникациско спонзорство на Turkcell, информации за победничките фотографии и членовите на жирито можат да се најдат на адресата „istanbulphotoawards.com".