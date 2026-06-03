- Овогодинешниот самит се одржува на тема „Капиталот во исламската економија: Структурирање на богатството за одржлив развој“ со фокус на етичките финансии...

Во Истанбул започна Глобалниот самит за исламска економија - Овогодинешниот самит се одржува на тема „Капиталот во исламската економија: Структурирање на богатството за одржлив развој“ со фокус на етичките финансии...

Третиот Глобален самит за Исламска економија во Истанбул започна денес, на кој се собраа глобалните креатори на политики, гувернерите на централните банки, инвеститори, претставници на финансиски институции, академици и претставници од индустријата, јавува Анадолу.

Четиридневниот самит, кој ќе трае до 6 јуни, организиран од Исламскиот економски форум „АлБарака“ под покровителство на „АлБарака самитс Турција“, ќе се одржи во седиштето на Халкбанка во Финансискиот центар во Истанбул.

Овогодинешниот настан се одржува на тема „Капиталот во исламската економија: Структурирање на богатството за одржлив развој“ со фокус на етичките финансии, одржливиот развој и иднината на исламската економија и финансии.

Сесиите ќе опфатат теми како вештачка интелигенција, дигитална трансформација и дигитален капитал, па сѐ до финансиски иновации, исламски финтек, одржливи екосистеми на ликвидност и младинско претприемништво, а Анадолу ќе биде глобален комуникациски партнер на настанот.

На главната сесија, насловена „Дигитален капитал и финансиски иновации: технологија, управување и шеријатски интегритет“, ќе се анализира употребата на вештачката интелигенција во операциите на исламските финансии, вклучително и процената на кредитите, следењето на ризикот, автентичното усогласување и токенизацијата на средствата усогласени со шеријатот.

Во рамките на самитот ќе се одржи и специјална панел-дискусија на гувернерите на централните банки и министри, што ќе ја модерира Махмуд Мохиелдин, специјален претставник на ОН за финансирање на Агендата за одржлив развој 2030 година.

На панелот ќе учествуваат Фатих Карахан, гувернер на Централната банка на Турција, Абдул Рашид Гафур, гувернер на Негара банката на Малезија, и Јахја Џавдат Хафез Шунар, гувернер на Монетарната управа на Палестина.

- Сериозен дефицит -

Основачот на дигиталната платформа за халал инвестирање „Вахед“, Џунаид Вахедна, укажа на сериозниот дефицит во однос на достапноста на етички и бескаматни инвестициски решенија на пазарот.

Говорејќи на воведниот панел на настанот, насловен „Формирање на капиталот во дигиталната ера: Конкретни реалности“, Вахедна истакна дека користењето на парите исклучиво за одобрување кредити не претставува одржлив модел од ниту еден аспект, поради што првично ја лансирале платформата „Вахед“ како многу едноставен прототип на веб-страница.

Махмуд Мохиелдин, специјален претставник на Обединетите нации за финансирање на Агендата за одржлив развој до 2030 година, изјави дека светот минува низ големи превирања поради војните, но и поради отсуството на лидерство подготвено да ги спроведе клучните реформи.

„Токму затоа, сосема е очекувано што во најновите извештаи од системот на Обединетите нации се наведува дека економскиот раст е под потенцијалот, а инфлацијата ги надминува претходните предвидувања“, истакна тој во изјавата за Анадолу.

Осврнувајќи се на актуелните економски проблеми, тој истакна: „Не можеме да ја решаваме климатската криза преку создавање криза на долгови.“

„Затоа, мораме да инвестираме и да ги мобилизираме јавните и приватните финансии за ублажување на последиците преку решенија за соларна енергија, енергија од ветер и други обновливи извори.“