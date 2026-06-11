- Се верува дека во времето на Римската Империја, во оваа бања, од тешка и неизлечива болест оздравела ќерката на тогашниот крал кој живеел во Кајсери, поради што и самиот локалитет го добил името „Кралска ќерка“

Во бања од римскиот период во Турција извира термална вода од 50 степени веќе 2.000 години - Се верува дека во времето на Римската Империја, во оваа бања, од тешка и неизлечива болест оздравела ќерката на тогашниот крал кој живеел во Кајсери, поради што и самиот локалитет го добил името „Кралска ќерка“

Римската бања „Базилика Терма“, сместена во областа Сарикаја во турската област Јозгат, што меѓу луѓето е позната како „Кралска ќерка“, и воедно е дел од привремената листа на светско наследство на УНЕСКО, со затоплувањето на времето ги отвори вратите за своите посетители, јавува Анадолу.

Оваа историска бања привлекува огромно внимание кај туристите со својата уникатна архитектура и термална вода, која тече со температура од 50 степени веќе 2 илјади години. Се верува дека во времето на Римската Империја, во оваа бања, од тешка и неизлечива болест оздравела ќерката на тогашниот крал кој живеел во Кајсери, поради што и самиот локалитет го добил името „Кралска ќерка“.

По уредувањето на просторот околу бањата, проект што започнал во 2022 година под надзор на Дирекцијата на Музејот во Јозгат, а завршил во август 2024 година, оваа историска бања повторно ги отвори вратите за посетителите, нудејќи им на вљубениците во историјата многу поудобно и попријатно патување низ времето.

Фотографија : Mehmet Doğan/AA

Со доаѓањето на потоплите денови значително се зголеми и раздвиженоста на посетителите. Овој локалитет, кој минатата година го посетија околу 50 илјади туристи, беше снимен и со ФПВ-дрон.

Џелал Дирил, кој дошол во посета на бањата, за Анадолу рече дека со своето семејство пристигнал во Јозгат од Истанбул.

„Римската бања е место кое секој човек едноставно мора да дојде и да го види. Водата е лековита, зборовите се излишни за да се опише оваа убавина.“

Нагласувајќи дека историската бања поседува навистина импресивна атмосфера, Дирил рече: „Атмосферата е навистина прекрасна. Тука доаѓавме уште кога бевме деца. Во тоа време овој простор сè уште не беше целосно откриен и откопан, но сега изгледа прекрасно. Пред два дена се качивме на планината Немрут. Магичната атмосфера што ја доживеав таму, сега ја чувствувам и тука. Секој треба да дојде и да ја види оваа убавина“.

Фотографија : Mehmet Doğan/AA

Џемил вели дека дошле да го посетат овој регион за да ја видат историската градба, но и да ги почувствуваат придобивките од термалната вода.

- „Прекрасно место” -

Хамза Челик вели дека го искористил викендот за да прошета со своето семејство низ римската бања, па додава:

„Ова е навистина прекрасно место. Се надевам дека секој ќе успее да дојде и да го види. Како што шетаме и откриваме вакви места, уште подобро сфаќаме колку е вредна, скапоцена и убава нашата земја.“

Ајтекин Јуџер, кој живее во оваа област, всушност посочи дека новото уредување на просторот го направило ова историско дело многу повидливо за очите на светот.

Истакнувајќи дека по средувањето на просторот во регионот доаѓаат сè повеќе и повеќе туристи, Јуџер со гордост заклучи: „Бидејќи сум роден тука, постојано доаѓаме. Туристите доаѓаат, шетаат и со восхит ја посетуваат бањата. Ова е прекрасно место и претставува непроценливо богатство за нашата Сарикаја. Тука го пиеме нашиот чај и се одмораме во прегратките на историјата.“