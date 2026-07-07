36-тиот самит на НАТО во Анкара започна со Форумот за одбранбената индустрија, ставајќи го трансатлантското производство и инвестициите во одбраната во преден план.

Во Анкара започна Самитот на НАТО 36-тиот самит на НАТО во Анкара започна со Форумот за одбранбената индустрија, ставајќи го трансатлантското производство и инвестициите во одбраната во преден план.

36. самит на шефови на држави и влади на НАТО, чиј домаќин е Анкара, започна со Форумот за одбранбена индустрија, во чиј фокус ќе бидат трансатлантското одбранбено производство и инвестициите поврзани со него, јавува Анадолу.

Форумот за одбранбена индустрија, што започна во АТО Конгресиум, ќе биде најсеопфатниот индустриски настан во историјата на НАТО.

Шефовите на држави и влади на НАТО ќе се соберат и на 8 јули во Претседателскиот комплекс.

Денес во Претседателскиот комплекс ќе се одржат настани на кои ќе присуствуваат министрите за одбрана и за надворешни работи на НАТО.

Форумот за одбранбена индустрија, кој во последните 3-4 години беше осмислуван како придружен настан на НАТО, за првпат се одржува во Турција како дел од официјалната програма на самитот.

Според програмата што ја објави НАТО, на Форумот, на кој се очекува важно соопштение, планирано е да се обратат потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, министерот за национална одбрана, Јашар Ѓулер, и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

Во рамки на Форумот, на кој ќе се одржат различни сесии посветени на одбранбената индустрија, изјави ќе дадат и Руте и претседателот на Украина, Владимир Зеленски.

Генералниот секретар на НАТО, Руте, претходно изјави дека зголемувањето на производството во одбранбената индустрија ќе биде една од најважните теми на Форумот.

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Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, во рамки на 36. самит на шефови на држави и влади на НАТО, ќе се сретне со лидерите, меѓу кои се американскиот претседател Доналд Трамп, францускиот претседател Емануел Макрон, претседателот на Финска, Александер Стуб, претседателот на Словачка, Петер Пелегрини, британскиот премиер Кир Стармер, германскиот канцелар Фридрих Мерц, италијанската премиерка Џорџа Мелони, канадскиот премиер Марк Карни, македонската претседателка Гордана Сиљановска-Давкова, албанскиот премиер Еди Рама, бугарскиот претседател Румен Радев, црногорскиот премиер Милојко Спајиќ, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Во рамки на самитот, министрите за надворешни работи и министрите за одбрана ќе се сретнат и на работни ручеци.

Во рамки на Иницијативата за соработка од Истанбул, воспоставена на самитот на НАТО во Истанбул во 2004 година, во која учествуваат Катар, Бахреин, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати, ќе се одржи посебна сесија на ниво на министри за надворешни работи, како и состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во рамки на Иницијативата за соработка од Истанбул.

Меѓу главните очекувања од самитот е сојузниците да испратат порака за единство и солидарност и покрај неодамнешните зголемени тензии во трансатлантските односи.

Меѓу главните теми на дневниот ред се преземањето на водечката улога на Европа во конвенционалната одбрана и изградбата на визијата „НАТО 3.0“, која предвидува преиспитување на американското воено присуство во Европа.

На самитот, на кој ќе се разговара и за иднината на поддршката за Украина, се очекува сојузниците да преземат обврски за зголемување на трошоците за одбрана и на производствените капацитети на одбранбената индустрија.

Самитот на НАТО во Анкара ќе биде и самит на НАТО со најголемо присуство во меѓународните медиуми.