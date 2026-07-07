- Началникот на турскиот Генералштаб, генерал Селчук Бајрактароглу, се сретна со претседателот на Здружениот штаб на американските вооружени сили, генерал Ден Кејн

Високи турски и американски воени претставници се состанаа во Анкара на маргините на Самитот на НАТО - Началникот на турскиот Генералштаб, генерал Селчук Бајрактароглу, се сретна со претседателот на Здружениот штаб на американските вооружени сили, генерал Ден Кејн

Началникот на турскиот Генералштаб, генерал Селчук Бајрактароглу, се сретна со претседателот на Здружениот штаб на американските вооружени сили, генерал Ден Кејн, во главниот град Анкара, на маргините на Самитот на НАТО.

Бајрактароглу го пречека Кејн со официјална церемонија во седиштето на турскиот Генералштаб.

По интонирањето на националните химни на Турција и САД, Кејн изврши смотра на почесната гарда.

По церемонијата, Бајрактароглу и Кејн одржаа разговори зад затворени врати.

Претходно Кејн го посети Аниткабир, мавзолејот на основачот на Република Турција, Мустафа Кемал Ататурк. Кејн, придружуван од американска делегација, одржа момент на молчење пред да положи венец во мавзолејот.