- „Турските градежни компании реализираа проекти во Северна Македонија во вкупна вредност од околу 2 милијарди долари и успешно завршија околу 45 проекти, со цел да придонесат за инфраструктурата и надградбата на економијата на земјата“

Болат: Турските градежни компании реализираа проекти во Северна Македонија во вредност од околу 2 милијарди долари - „Турските градежни компании реализираа проекти во Северна Македонија во вкупна вредност од околу 2 милијарди долари и успешно завршија околу 45 проекти, со цел да придонесат за инфраструктурата и надградбата на економијата на земјата“

Турскиот министер за трговија Омер Болат на Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија изјави дека турските градежни компании реализирале проекти во Северна Македонија во вкупна вредност од околу 2 милијарди долари и успешно завршиле околу 45 проекти, со цел да придонесат за инфраструктурата и надградбата на економијата на земјата, јавува Анадолу.

На Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, организиран од Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК), присуствуваа премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски; министерот за трговија на Турција, Омер Болат; министерот за транспорт и инфраструктура на Турција, Абдулкадир Уралоглу; првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања на Северна Македонија, Беким Сали; министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија, Тимчо Муцунски; и претседателот на ДЕИК, Наил Олпак.

Болат рече дека Турција и Северна Македонија имаат историски врски што траат со векови, културна блискост, заемна доверба и силни односи меѓу народите.

Нагласувајќи дека овие длабоко вкоренети врски овозможиле воспоставување сеопфатно партнерство што оди многу подалеку од политиката и дипломатијата и ги опфаќа трговијата, инвестициите, туризмот, градежништвото, образованието и индустријата, Болат потсети дека Турција и Северна Македонија пред околу 25 години потпишале договор за слободна трговија, со цел развој на билатералните економски и трговски односи.

„Овој договор беше исклучително ефикасен во зголемувањето на нашиот годишен билатерален трговски обем од околу 100 милиони долари на речиси една милијарда долари минатата година, со што трговскиот обем се зголеми речиси десетпати“, рече Болат.

Посочувајќи дека турските градежни компании реализирале проекти во Северна Македонија во вкупна вредност од околу 2 милијарди долари и успешно завршиле 45 проекти, со цел да придонесат за инфраструктурата и надградбата на економијата на земјата, Болат нагласи дека фреквенцијата на летови меѓу Турција и Северна Македонија е на многу високо ниво и дека интензивниот воздушен сообраќај меѓу „Туркиш ерлајнс“ и авиокомпаниите во Северна Македонија е показател за овие силни врски.

Болат истакна дека силните економски и општествени односи значително придонеле за зголемување на турските инвестиции во Северна Македонија додавајќи:

„Околу 4.000 турски компании, кои работат целосно со турски капитал или преку партнерства меѓу турски и претприемачи од Северна Македонија, придонесуваат за економијата на Северна Македонија во секторите услуги, банкарство, туризам, индустрија и рударство. Дополнително, илјадници граѓани на Северна Македонија се вработени во компаниите на турските инвеститори. Во банкарскиот сектор, пак, една од силните институции на Турција, Халкбанк, има значајна позиција во Северна Македонија со 49 филијали и околу 800 вработени од Северна Македонија.“

- „Северна Македонија ќе има корист од многу важна програма во рамките на Планот за раст на ЕУ“ -

Министерот за трговија Болат рече дека Северна Македонија дополнително ќе има корист од многу важна програма во рамките на Планот за раст на ЕУ за Западен Балкан.

Тој наведе дека во рамките на оваа програма на земјата ќе ѝ бидат обезбедени околу 750 милиони евра за развојни и инфраструктурни проекти, додавајќи дека турските градежни компании, врз основа на своите успешни инвестиции и градежни практики од минатото, со големо задоволство би придонеле преземајќи дел од овие проекти.

Потсетувајќи дека Турција е на седмо место меѓу надворешните трговски партнери на Северна Македонија, Болат изрази надеж дека Турција ќе се искачи на повисоки позиции на оваа листа.

Болат го заврши своето обраќање со зборовите:

„Постојат значајни можности за проширување на нашиот Договор за слободна трговија со вклучување нови области, како што се е-трговијата и секторот на услуги, како и за зголемување на преференцијалните трговски аранжмани за земјоделските производи меѓу двете земји. Ако споделиме некои показатели за турската економија; турската економија бележи континуиран раст веќе 22 последователни квартали. На крајот од минатата година нашиот бруто-домашен производ надмина 1,6 трилиони долари, а доходот по жител достигна 18.000 долари. Според паритетот на куповната моќ, Турција е 11. најголема економија во светот. Во трговијата со стоки годишниот надворешен трговски обем надмина 396 милијарди долари. Нашата трговија со услуги достигна околу 180 милијарди долари.“