Белгискиот министер Прево: Белгија гледа значаен потенцијал за продлабочување на стратегиското партнерство со Турција

Белгискиот министер за надворешни работи, Максим Прево, денес го истакна зголеменото економско и технолошко партнерство меѓу Белгија и Турција, нагласувајќи дека двете земји имаат сили што одлично се дополнуваат во неколку стратегиски сектори, јавува Анадолу.

Говорејќи на отворањето на белгиската економска мисија во Турција, предводена од кралицата Матилда, Прево рече дека учеството на кралицата ја одразува важноста што Брисел им ја придава на односите со Анкара.

„Ова не е мал детаљ“, рече Прево. „Тоа ви кажува многу поелоквентно од кој било говор за важноста што Белгија им ја придава на своите односи со Турција.“

Тој истакна дека билатералните односи се „изградени“ врз речиси два века политичка, економска и дипломатска соработка, притоа нагласувајќи ја и улогата на турската дијаспора во Белгија.

„Ова не се случајни сектори“, рече тој, додавајќи дека двете земји поседуваат „експертиза и иновации од светска класа“.

Прево истакна дека белгискиот извоз во Турција достигнал 6,5 милијарди евра во 2025 година, главно, поттикнат од фармацевтските производи и хемикалиите, додека турскиот извоз во Белгија изнесувал вкупно 5,6 милијарди евра, предводен од возила и базни метали.

„Белгија, исто така, е осми најважен инвеститор во Турција“, рече тој.

Прево идентификуваше пет сектори со силен потенцијал за подлабока билатерална соработка: транзиција кон зелена енергија, воздухопловство и одбрана, пристаништа и логистика, науки за живот и биотехнологија и дигитална трансформација.

Исто така, Прево ги поздрави зголемените турски инвестиции во Белгија, цитирајќи проекти од кои се очекува да создадат стотици работни места.

„Многу сме задоволни што гледаме дека турските компании сега почнуваат да инвестираат во Белгија“, рече тој.

Ја нагласи важноста на Царинската унија ЕУ-Турција во поврзувањето на турската индустрија со европските синџири на вредност, нагласувајќи дека трговијата е „само еден дел од приказната“.

Претседателот на фламанската Влада, Матијас Дипендале, ја опиша Турција како „стратегиски партнер за иднината“, наведувајќи ја растечката соработка во логистиката, напредното производство, енергетската транзиција и технологијата.

„Оваа мисија праќа јасна порака. Тука сме со амбиција, доверба и силен бизнис-менталитет“, рече Дипендале, додавајќи дека повеќе од 500 деловни лидери присуствувале на мисијата, чија цел е зајакнување на долгорочните економски партнерства меѓу двете земји.

На белгиско-турскиот деловен форум беше потпишана Заедничка декларација за развој на билатералните трговски односи од страна на турскиот министер за трговија Омер Болат, белгискиот министер за надворешни работи Прево и белгискиот министер за одбрана Тео Франкен.