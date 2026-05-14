Белгискиот вицепремиер: Белгија целосно се залага за обновена Царинска унија меѓу Турција и ЕУ - „Оваа мисија обезбедува одлична можност за градење посилни и трајни партнерства меѓу нашите две земји“

Максим Прево, белгиски вицепремиер и министер за надворешни работи, изјави дека е дојдено време за обновување на Царинската унија меѓу Европската Унија (ЕУ) и Турција, истакнувајќи дека „нема смисла да се обидуваме да ја усогласиме реалноста на бизнисот во 2026 година со рамка подготвена пред 30 години“, јавува Анадолу.

Прево, говорејќи на Економскиот форум Турција-Белгија, рече дека средбата со турските претставници ја означува најголемата економска мисија во земјата од Белгија досега. „Тоа значи многу – јасно ја одразува важноста што Белгија ѝ ја придава на Турција“, рече тој.

Тој наведе дека првиот билатерален трговски договор бил потпишан меѓу Белгија и Османлиската Империја во 1838 година, а оттогаш цел е да се зајакнат длабоките историски врски за заедничко обликување на иднината, по успешниот почеток во Истанбул со белгиската економска мисија што сега продолжува во Анкара.

На економскиот форум присуствуваа и претседателот на ТОББ, Рифат Хисарџиклиоглу, извршниот директор на Агенцијата за инвестиции и трговија на Фландрија (ФИТ), Пит Демунтер, директорот на Стопанската и индустриска комора (ЦЦИ) „Вока Лимбург“, Јохан Летен и турскиот заменик-министер за одбрана Муса Хејбет.

Прево истакна дека Унијата на комори и стокови берзи на Турција (ТОББ) е клучен партнер за Белгија и ЕУ, што е евидентно од блиската соработка меѓу страните, велејќи дека унијата ги обединува заедниците за постигнување на целите во трговијата, инвестициите и иновациите преку дијалог.

Тој рече дека Анкара, втор по големина економски центар на Турција веднаш по Истанбул, нуди клучни можности за продлабочување на дијалогот што ТОББ го користи за натамошни економски активности.

„Турција на утрешнината не се гради само на Босфорот, туку и по должината на брегот на Црното Море, во Анадолија, на бреговите на Сејхан, а белгиските компании сакаат да бидат партнери на целата таа земја“, рече тој.

„Оваа мисија обезбедува одлична можност за градење посилни и трајни партнерства меѓу нашите две земји.“

Прево рече дека за време на посетата на земјата се сретнал со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, потпретседателот Џевдет Јилмаз и со министри, разговарајќи за заедничките цели и приоритети, како и за тоа што би можело да придонесат белгиските фирми за економијата.

„Но семинарите, како денешниот, се неопходната друга половина од тие размени – моментот кога политичките разговори на високо ниво се среќаваат со бизнис-реалноста на терен“, истакна тој.

Прево изјави дека постојано ја истакнувал потребата за обновување на Царинската унија за време на разговорите со турските претставници.

„Светот се смени – Турција се смени – затоа ние целосно се залагаме за обновена Царинска унија“, рече тој.

Иако постојат одредени билатерални прашања околу обновувањето на договорот, Прево нагласи дека неговото ажурирање ќе биде од корист за двете земји бидејќи во моментов тој не ги опфаќа областите како услугите и земјоделството, туку е фокусиран исклучително на индустриски стоки.

Прево го спомна неодамнешното вклучување на Турција во класификацијата на ЕУ за потекло „Произведено во Европа“, што укажува дека производот е направен во соработка со Европа, велејќи дека Белгија сака поблиска соработка со земјите во оваа рамка, вклучително и Турција.

Тој истакна дека обемот на билатерална трговија меѓу Белгија и Турција достигнал околу 12 милијарди евра во 2025 година, додавајќи дека целта треба да биде удвојување на оваа бројка.

„Исто така, време е да се ажурира договорот за инвестиции меѓу Белгија, Луксембург и Турција што беше потпишан во 1986 година“, рече тој, додавајќи дека во Белгија ќе биде започната иницијатива за да се олесни процесот на модернизација на овој 40 години стар договор.