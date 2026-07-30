- КИЗИЛЕЛМА, развиен од „Бајкар“, со муницијата ТЕБЕР-82 и ТОЛУН, сместена во внатрешниот носач за муниција, ги погоди целите со целосна прецизност

Бајрактар КИЗИЛЕЛМА ги заврши првите тестови за гаѓање од внатрешниот носач на муниција - КИЗИЛЕЛМА, развиен од „Бајкар“, со муницијата ТЕБЕР-82 и ТОЛУН, сместена во внатрешниот носач за муниција, ги погоди целите со целосна прецизност

Беспилотното борбено летало Бајрактар КИЗИЛЕЛМА, национално и оригинално развиено од турката компанија „Бајкар“, успешно ги заврши првите тестови за гаѓање од својот внатрешен носач на муниција, јавува Анадолу.

Според соопштението на „Бајкар“, во Центарот за обука и тестирање на летови во Чорлу, во турскиот град Текирдаг, продолжуваат развојните активности и интеграцијата на новите способности на КИЗИЛЕЛМА.

Во рамките на тие активности серискиот модел КИЗИЛЕЛМА со ознака S2 на 25 јули изврши гаѓање со муницијата ТЕБЕР-82, произведена од РОКЕТСАН, која се наоѓаше во внатрешната комора за муниција. На 28 јули КИЗИЛЕЛМА ја лансираше и муницијата ТОЛУН, развиена од АСЕЛСАН, од својата внатрешна комора.

По полетувањето од Чорлу и пристигнувањето во целната зона, КИЗИЛЕЛМА во двата теста ги погоди однапред определените цели со целосна прецизност. Со овие тестови дополнително е унапредена способноста на леталото да изведува прецизни напади, задржувајќи ја својата мала радарска забележливост.

- Внатрешната комора за муниција го намалува радарскиот одраз -

Благодарение на внатрешната комора за муниција, која овозможува муницијата да се носи во трупот на леталото, КИЗИЛЕЛМА ја задржува својата мала радарска забележливост. Оваа конструкција го намалува радарскиот одраз, а истовремено придонесува за задржување на големата брзина и аеродинамичката ефикасност.

КИЗИЛЕЛМА претходно успешно ги заврши и тестовите за гаѓање со ракетата воздух-воздух ЃОКДОГАН, како и со муницијата ТОЛУН, ТЕБЕР-82, КГК, ЛГК-82 и суперсоничната ракета JET-230. Целта е КИЗИЛЕЛМА да може да извршува стратегиски мисии со домашно произведена муниција во области со густа противвоздушна одбрана.

- Претходно изведе автономен лет во блиска формација -

Прототипите ПТ3 и ПТ5 на КИЗИЛЕЛМА на тестот одржан на 27 декември 2025 година изведоа автономен лет во блиска формација, движејќи се синхронизирано со алгоритмите за паметна автономија на рој, развиени од „Бајкар“.

На тестот изведен на 29 ноември 2025 година, во близина на Синоп, КИЗИЛЕЛМА погоди млазен целен авион означен од радарот МУРАД АЕСА, произведен од АСЕЛСАН, со ракетата воздух-воздух со дострел надвор од визуелниот контакт ЃОКДОГАН, развиена од Институт за истражување и развој на одбранбената индустрија при ТУБИТАК (TÜBİTAK SAGE).

- Извозните договори на „Бајкар“ -

Според соопштението, „Бајкар“ во 2025 година оствари извоз во вредност од 2,2 милијарди долари, при што во последните години 90 проценти од приходите на компанијата доаѓаат од извоз.

Компанијата има потпишано извозни договори со вкупно 39 земји – со 36 земји за Бајрактар ТБ2 и со 16 земји за АКИНЏИ.

„Бајкар“, која во 2023, 2024 и 2025 година беше меѓу десетте најголеми извозници во сите сектори во Турција и ја доби наградата „Шампиони на извозот“, според податоците на Претседателството за одбранбена индустрија и Собранието на извозници на Турција (ТИМ), беше извозен лидер во одбранбената и воздухопловната индустрија во 2021, 2022, 2023 и 2024 година.