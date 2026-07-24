- Изградена како црква, Аја Софија служела за таа намена 916 години сè до османлиското освојување на Истанбул во 1453 година, кога султанот Мехмед Втори ја претворил во џамија преку својот вакаф

Аја Софија одбележува 6 години од повторното отворање за богослужба, пречека над 30 милиони посетители - Изградена како црква, Аја Софија служела за таа намена 916 години сè до османлиското освојување на Истанбул во 1453 година, кога султанот Мехмед Втори ја претворил во џамија преку својот вакаф

Повеќе од 30 милиони луѓе ја посетија познатата Голема џамија Аја Софија во Истанбул откако таа повторно беше отворена за богослужба пред шест години, што ја потенцира нејзината трајна привлечност како една од најпосетуваните верски и историски знаменитости во Турција, пишува Анадолу.

Изградена како црква, Аја Софија служела за таа намена 916 години сè до османлиското освојување на Истанбул во 1453 година, кога султанот Мехмед Втори ја претворил во џамија преку својот вакаф.

Таа останала џамија сè до 1934 година, кога со декрет на Владата била претворена во музеј — статус што го задржала 86 години.

На 10 јули 2020 година, Државниот совет на Турција го поништи декретот од 1934 година, со што се отвори патот споменикот повторно да се отвори како џамија.

Претседателот Реџеп Таип Ердоган истиот ден потпиша одлука со која Аја Софија е префрлена под надлежност на Дирекцијата за верски прашања, а џамијата повторно се отвори за богослужба со првата петочна молитва на 24 јули 2020 година.

Во изјава за Анадолу, заменик-муфтијата на Истанбул, Ариф Џевлек, изјави дека повторното отворање било дочекано со голема радост низ Турција и поширокиот муслимански свет.

„Враќањето на Аја Софија во првобитната улога ја исполни долгогодишната желба. Како симбол на освојувањето на Истанбул, нејзиното повторно отворање донесе голема радост за сите што го чекаа овој момент“, рече тој.

Фотографија : Esra Bilgin/AA

Џевлек истакна дека интересот за Аја Софија останал силен како и кога таа првпат беше повторно отворена, при што посетители од Турција и странство продолжуваат да доаѓаат и за богослужба и за да ја доживеат нејзината историска и архитектонска важност.

Тој нагласи дека џамијата служи и како место за молитва и за верско образование, нудејќи часови по хадис и исламски студии во текот на целата година, секојдневни рецитации на Куранот и долгогодишна традиција на петочно рецитирање на Куранот.

Персоналот на џамијата нуди индивидуална обука за рецитирање на Куранот, кират и турска верска музика, додека службениците за верско насочување при Дирекцијата за верски прашања обезбедуваат информации и советување, особено за странските посетители.

Џевлек изјави дека духовноста на Аја Софија влијаела врз многу посетители од странство, додавајќи дека службениците во џамијата редовно се сведоци на луѓе кои го прифаќаат исламот по посетата на локалитетот.

Тој ги отфрли и претходните критики дека немало потреба Аја Софија повторно да се отвара за богослужба, посочувајќи на бројката на посетители што надминала 30 милиони.

„Откако повторно се отвори за богослужба, ја посетија повеќе од 30 милиони луѓе. Секогаш има голем метеж внатре во џамијата, како и на влезовите и излезите, но сè се одвива уредно“, рече тој.

Џевлек истакна дека аџиите во своите тури низ Узбекистан, Малезија и Индонезија сè почесто ги вклучуваат Истанбул и Аја Софија во своите патувања, што придонесува за зголемување на бројот на посетители од Источна и Централна Азија.

Тој додаде дека реставраторските работи продолжуваат додека џамијата останува отворена под контролирани услови, при што околу 120 вработени обезбедуваат секојдневни услуги за посетителите.