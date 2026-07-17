- Сиде, кој во античкиот период бил еден од најважните пристанишни градови на Памфилија, ги носи посетителите на патување низ историјата со својот антички театар, агората, термалните бањи, старото пристаниште, храмовите и монументалната фонтана

Античкиот град Сиде, спој на културното наследство и природните убавини на Анталија - Сиде, кој во античкиот период бил еден од најважните пристанишни градови на Памфилија, ги носи посетителите на патување низ историјата со својот антички театар, агората, термалните бањи, старото пристаниште, храмовите и монументалната фонтана

Посетителите кои доаѓаат во античкиот град Сиде, во округот Манавгат во турската област Анталија, имаат можност покрај историското наследство да ги видат и природните убавини на ова подрачје, пишува Анадолу.

Сиде, кој во античкиот период бил еден од најважните пристанишни градови на Памфилија, ги носи посетителите на патување низ историјата со својот антички театар, агората, термалните бањи, старото пристаниште, храмовите и монументалната фонтана.

Во рамките на проектот „Наследство за иднината“ на Министерството за култура и туризам на Турција, во Сиде во последните години се интензивирани археолошките ископувања и реставраторските работи. Додека се откриваат трагите од минатото, паралелно продолжуваат и туристичките активности.

Фотографија : Bekir Bektaş/AA

Античкиот град им нуди на посетителите единствено искуство, овозможувајќи им да се движат меѓу историските остатоци, да го набљудуваат морето и да уживаат во неповторливите глетки на зајдисонцето, отворајќи им врата кон еден поинаков свет.

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Како и минатата година, така и оваа сезона античкиот град, кој поради осветлувањето може да се посетува и во текот на ноќта, привлекува голем број домашни и странски туристи, особено по зајдисонце, благодарение на концептот на ноќно музејско разгледување.

Раководителката на археолошките ископувања во античкиот град Сиде и професорка на Катедрата за археологија при Факултетот за книжевност на Универзитетот „Анадолу“, проф. д-р Феришта Аланјали, за Анадолу изјави дека Сиде е еден од значајните антички градови во Турција со своите музеи, монументалната фонтана и храмовите.

Фотографија : Bekir Bektaş/AA

Аланјали посочи дека во рамките на проектот „Наследство за иднината“ на Министерството за култура и туризам се реализираат значајни активности во Сиде, нагласувајќи дека во античкиот град и понатаму има живост, туристичка раздвиженост и интензивна трговска активност.

Таа истакна дека благодарение на уникатната атмосфера, Сиде секоја година е домаќин на илјадници посетители.

„Посетителите од една страна го доживуваат искуството на античкиот град, а од друга страна можат да ги искористат можностите што ги нуди современ Сиде. Концептот на ноќно музејско разгледување создаде одлична можност за античките градови каде што летата се многу топли. Посетителите особено во летниот период доаѓаат во текот на ноќта. Додека го разгледуваат градот, тие истовремено можат и да вечераат. Во споредба со многу други антички градови, Сиде е навистина посебен“, рече Аланјали.

- „Трикатната монументална фонтана го привлекува вниманието на туристите“ -

Аланјали рече дека за посетителите полесно да го разгледуваат античкиот град, зад монументалната фонтана е изграден приемен центар:

„Кога посетителите влегуваат одовде, преку информативни панели можат да дознаат каков град бил Сиде, кога бил основан и каков бил неговиот историски развој. Потоа можат да ја видат фонтаната од античкиот период, широка околу 52 метри и висока речиси 25 метри. Трикатната монументална фонтана го привлекува вниманието на туристите. Почнавме да ги изложуваме и предметите пронајдени при ископувањата што ги направивме зад фонтаната. По фонтаната, посетителите можат да ја видат величествената Градска порта. Како и во античко време, и денес преку оваа порта влегуваме во античкиот град. Потоа посетителите можат да го разгледаат Музејот на Сиде и музејот што го создадовме во зградата на античката болница“, рече таа.

Фотографија : Mustafa Taş/AA

Аланјали наведе дека најголем интерес кај посетителите предизвикуваат Античкиот театар, Гимназиумот, Источната порта, како и храмовите на Атина и Аполон, додавајќи дека особено при зајдисонце се создаваат неповторливи глетки.

Есма Бахар од Истанбул, која е на одмор во Сиде, изјави дека за првпат посетува антички град во текот на ноќта и дека е воодушевена од искуството.

Таа кажа дека многу ги сака античките градови во Анталија и додаде дека Сиде изгледа особено убаво во ноќните часови.

Дурмуш Бер Кансефен истакна дека Сиде е прекрасно место и поради историските градби и поради чаршијата.

Кансефен посочи дека поради жештините во Анталија е тешко да се разгледуваат античките градови во текот на денот, додавајќи дека уживаат во можноста да ги посетуваат историските споменици во посвежите вечерни часови.