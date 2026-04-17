Албанскиот шеф на дипломатијата, Хоџа, изјави дека Албанија континуирано сака да ја зголемува соработката со Турција

Министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, изјави дека Турција е важен партнер и сојузник во економска и безбедносна смисла и додаде дека имаат за цел секогаш да го зајакнуваат партнерството со Анкара и да го подигнат на повисоки нивоа.

Министерот Хоџа одговори на прашањата на новинарот на АА во Анталија, каде што пристигна за да учествува на 5. Дипломатски форум во Анталија (ADF).

Хоџа истакна дека Турција и Албанија се „пријатели“ и „стратегиски партнери“ повеќе од сојузници и рече: „Ние сме членки на НАТО и земји кандидати за ЕУ. Но, над сето тоа, постои пријателство меѓу нашите нации обликувано од историјата.“

Тој нагласи дека односите меѓу двете земји се зајакнуваат во различни области на соработка и преку контакти на високо ниво, при што се осврна на „искрената“ поддршка што Турција ѝ ја даде на Албанија во процесот на транзиција.

„Сега гледаме дека сме во однос кој ќе биде во корист и на Албанија и на Турција и кој секогаш ќе расте и ќе достигнува подобро ниво“, рече тој.

Хоџа нагласи дека Турција е една од најважните земји за Западен Балкан и за НАТО и изрази желба за зајакнување и унапредување на партнерството со Анкара.

Хоџа истакна дека „не постои област во која Турција и Албанија не можат да соработуваат“, додавајќи: „Но, можам да кажам дека најважните области се нашите економски врски.“

Тој рече дека инвестициите и контактите меѓу луѓето ќе поттикнат повеќе идеи и проекти, што ќе ја подобри работната атмосфера во Албанија.

Укажувајќи на важноста од зајакнување на односите во областа на безбедноста, Хоџа изјави:

„Балканот е регион каде што се случиле многу нешта и сè уште не сме во состојба да кажеме дека сè е решено. Знаеме дека постојат прашања кои чекаат да бидат решени. Безбедноста, инвестициите во безбедноста, инвестициите во транспортните врски и обезбедувањето соработка во инвестициите во области што ќе го олеснат водењето бизнис за Албанците во Турција и за Турците во Албанија, секако е нешто што го сакаат и двете земји и нашите народи.“