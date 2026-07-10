- Аеродромот „Истанбул“ и Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ во периодот од јануари до јуни заедно пречекаа 63,45 милиони патници

Аеродромите во Истанбул пречекаа 63,4 милиони патници во првата половина на 2026 година - Аеродромот „Истанбул“ и Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ во периодот од јануари до јуни заедно пречекаа 63,45 милиони патници

Двата главни аеродроми во Истанбул во првата половина на 2026 година пречекаа повеќе од 63,4 милиони патници, бројка што го надминува населението на 78 од вкупно 81 област во Турција, изјави денес министерот за транспорт и инфраструктура, Абдулкадир Уралоглу, јавува Анадолу.

Аеродромот „Истанбул“ и Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“ во периодот од јануари до јуни заедно пречекаа 63,45 милиони патници, соопшти Уралоглу, цитирајќи податоци од Генералниот директорат на Државната управа за аеродроми (DHMI).

Аеродромите низ Турција во текот на овој шестмесечен период пречекаа 111,96 милиони патници, вклучувајќи ги и патниците во директен транзит, што претставува зголемување од 2,6 отсто во споредба со истиот период минатата година.

Бројот на домашни патници изнесуваше 50 милиони, додека во меѓународниот сообраќај беа превезени 61,9 милиони патници.

Во првата половина од годината, на турските аеродроми се евидентирани речиси 1,11 милиони летови, вклучувајќи ги и прелетите. Вкупниот карго-сообраќај достигна околу 2,5 милиони метрички тони, од кои 440.880 тони се реализирани на домашните, а 2,06 милиони тони на меѓународните линии.

Само во јуни, аеродромите низ Турција пречекаа 22,92 милиони патници, вклучувајќи ги патниците во директен транзит. Домашниот патнички сообраќај изнесуваше 9,37 милиони, додека меѓународниот патнички сообраќај достигна 13,54 милиони.

Воздушниот сообраќај во јуни опфати 221.826 полетувања и слетувања, а обемот на превезено карго достигна 484.943 тони.

– Аеродромот во Истанбул пречека речиси 40 милиони патници –

Аеродромот во Истанбул, најголемиот воздухопловен центар во Турција, во периодот јануари–јуни пречека 39,92 милиони патници, од кои 8,24 милиони на домашни и 31,69 милиони на меѓународни линии.

Аеродромот во овој период забележа 262.271 полетување и слетување – 58.271 на домашни и 204.000 на меѓународни летови.

Меѓународниот аеродром „Сабиха Ѓокчен“, лоциран на азиската страна на Истанбул, во првата половина од годината пречека 23,53 милиони патници, вклучувајќи 10,85 милиони домашни и 12,67 милиони меѓународни патници.

На аеродромот „Сабиха Ѓокчен“ се реализирани 135.535 летови.

„На аеродромот 'Истанбул' и на аеродромот 'Сабиха Ѓокчен' пречекавме 63,45 милиони патници во првата половина од годината“, рече Уралоглу, додавајќи дека овие два аеродроми во Истанбул опслужиле повеќе патници отколку што изнесува населението на 78 области.

Воздушниот сообраќај на аеродромот „Ататурк“ во Истанбул, кој првенствено се користи за карго, приватни и службени летови, достигна 12.865 движења во текот на шестмесечниот период.

– Туристичките центри пречекаа 23,4 милиони патници –

Аеродромите што ги опслужуваат главните туристички дестинации во Турција пречекаа 23,36 милиони патници во првата половина од годината, вклучувајќи 9,29 милиони домашни и 14,06 милиони меѓународни патници.

Аеродромот во Анталија беше водечки туристички центар со 13,65 милиони патници, а по него аеродромот „Аднан Мендерес“ во Измир со речиси 6 милиони патници.

Аеродромот во Даламан пречека 1,85 милиони патници, аеродромот „Милас-Бодрум“ опслужи 1,52 милиони, додека аеродромот „Газипаша-Аланија“ во овој период пречека 341.213 патници.