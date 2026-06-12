- Победата на Јужна Кореја ја позиционира земјата зад Мексико на второ место, додека Чешка падна на трето место, пред Јужноафриканската Република

Јужна Кореја ја совлада Чешка на првиот ден од Светското првенство во фудбал - Победата на Јужна Кореја ја позиционира земјата зад Мексико на второ место, додека Чешка падна на трето место, пред Јужноафриканската Република

Јужна Кореја ја победи Чешка со 2:1 синоќа откако направи пресврт по водството на Чешка на стадионот „Гвадалахара“ во Мексико, за време на натпреварот од Групата А на Светското првенство во фудбал 2026, јавува Анадолу.

Јужна Кореја трпеливо ја градеше играта и создаде повеќе шанси, но дефанзивното претпазливо прво полувреме заврши без голови.

Капитенот на Чешка, Ладислав Крејчи, потоа во 59. минута ја затресе мрежата со удар со глава од слободно фрлање, овозможувајќи ѝ водство на Чешка и казнувајќи ја Јужна Кореја за пропуштените можности.

Водството на Чешка беше кратко бидејќи израмнувањето дојде по осум минути од Хванг Ин-беом.

Чесите првично мислеа дека ќе поведат со ударот со глава на Томас Соучек од слободен удар, но се крена знамето за офсајд, поништувајќи го голот и одржувајќи го нерешениот резултат.

Јужна Кореја повторно поведе во 80. минута, кога О Хјеон-гју го искористи прецизниот центаршут на Хванг Ин-бом и ја затресе мрежата.

Во последните 10 минути беше зголемен притисокот од Јужна Кореја за зацврстување на водството, а Чешка очајно бараше израмнување.

Победата на Јужна Кореја ја позиционира земјата зад Мексико на второ место, додека Чешка падна на трето место, пред Јужноафриканската Република.