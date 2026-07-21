- „Дисциплинската комисија на ФИФА именува дисциплинско-етички обвинител за истражување на евентуалните прекршувања на правилникот во врска со инцидентите по натпреварот“, соопшти ФИФА

ФИФА отвори истрага за тепачката по финалето на Светското првенство меѓу Аргентина и Шпанија - „Дисциплинската комисија на ФИФА именува дисциплинско-етички обвинител за истражување на евентуалните прекршувања на правилникот во врска со инцидентите по натпреварот“, соопшти ФИФА

ФИФА денес објави дека започнала истрага за тепачката што избувна по финалето на Светското првенство меѓу Аргентина и Шпанија, јавува Анадолу.

„По разгледувањето на релевантните извештаи од финалето на Светското првенство меѓу Шпанија и Аргентина, а во согласност со член 36 од Дисциплинскиот правилник на ФИФА (ФДЦ), Дисциплинската комисија на ФИФА именува дисциплинско-етички обвинител за истражување на евентуалните прекршувања на правилникот во врска со инцидентите по натпреварот“, соопшти ФИФА.

На крајот од натпреварот Леандро Паредез од Аргентина се чинеше дека го фатил за врат Ерик Гарсија од Шпанија и го турна Гави на земја, а Нахуел Молина наводно го удри Родри. Помошникот на тренерот на Аргентина, Роберто Ајала, исто така, беше забележан како наводно го удира Дани Олмо.

Првично беше објавено дека судијата Славко Винчиќ му покажал црвен картон на Паредез по последниот судиски свиреж.

Сепак, ФИФА подоцна за Би-би-си спорт потврди дека во тој момент не била забележана никаква дисциплинска мерка против Паредез.

Подоцна Молина се соочи со Родри, кој исто така беше вклучен во вербална расправија со поранешниот соиграч од Манчестер Сити, Николас Отаменди.

ФИФА го испитува и однесувањето на Аргентина по победата во полуфиналето против Англија, кога играчите славеа со транспарент со натпис „Лас Малвинас сон Аргентинас“ (Фолкландски Острови се аргентински) – шпански назив што Аргентина го користи за Фолкландски Острови, јужноатлантски архипелаг со кој управува Велика Британија.

По победата на Аргентина со 2:1, Лисандро Мартинез и Џовани Ло Селсо го држеа транспарентот, кој навивачите го внесоа на стадионот во Атланта.

Овој потег предизвика критики од британските официјални претставници, кои ја повикаа ФИФА да истражи дали играчите ги прекршиле правилата со кои се забрануваат политички пораки за време на официјални натпревари.

ФИФА им забранува на играчите и тимовите да даваат политички изјави, што значи дека како дел од пошироката истрага би можеле да бидат изречени парични казни или суспензии.