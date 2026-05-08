Палестинскиот маратон започна по двегодишна пауза поради војната во Газа

Десетиот Меѓународен палестински маратон започна денес во градот Витлеем на окупираниот Западен Брег, истовремено со трката што се одржува во Појасот Газа, по двегодишен прекин поради војната на Израел во Газа, јавува Анадолу.

Маратонот од 42,1 километар започна во 6 часот наутро по локално време. Илјадници палестински и странски натпреварувачи се собраа пред црквата „Рождество Христово“ во центарот на Витлеем, каде што беше почетната точка на трката.

Координаторката на маратонот, Итидал Абдул Гани, во изјавата за Анадолу истакна дека годинашниот маратон се трча под мотото „Единство на татковината“.

Таа додаде дека во централниот дел на Газа се одржала и посебна трка на 5 километри, од мостот Вади Газа кон север.

Бројот на учесници надмина 13.000, меѓу кои 2.523 натпреварувачи во Газа и околу 1.000 странски учесници од 75 земји, истакна Гани.

Маратонот има трки на 42 километри, 21 километар и 10 километри, како и семејната трка на 5 километри.

Настанот е во организација на Висок Совет за млади и спорт на Палестина, палестинскиот Олимписки комитет и Општина Витлеем.

Враќањето на маратонот годинава се случува во екот на прекршувања на прекинот на огнот од страна на Израел во Газа и ескалацијата на насилството на окупираниот Западен Брег, што трае од октомври 2023 година.

Според палестински податоци, од почетокот на војната во Газа, на Западниот Брег убиени се најмалку 1.155 Палестинци, речиси 11.750 се повредени, додека 22.000 лица се приведени.

Според палестинските власти, во Газа се убиени повеќе од 72.000 Палестинци, а над 172.000 се повредени во геноцидот извршен од Израел.