Палестинската фудбалска асоцијација поднесе жалба до спортскиот суд поради одлуката на ФИФА да не го санкционира Израел

Палестинската фудбалска асоцијација (ПФА) поднесе жалба до Судот за спортска арбитража (ЦАС) против одлуката на управното тело ФИФА да не го санкционира Израел поради клубовите со седиште во нелегалните населби на окупираниот Западен Брег, изјави висок претставник, јавува Анадолу.

„Бидејќи ги исцрпивме сите можни правни механизми во рамките на ФИФА и понатаму ќе ги следиме правилата, ќе постапуваме според прописите и ќе се жалиме на таа одлука бидејќи сметаме дека е многу неправедна и не ѝ служи на правдата“, изјави вчера потпретседателката на ПФА, Сузан Шалаби, по конгресот на Азиската фудбалска конфедерација во Ванкувер, Канада.

„Советот по 15 години дебати за ова прашање одлучи - да не донесува одлука“, истакна таа со жалење.

Шалаби рече дека асоцијацијата сега ќе го процесира случајот пред ЦАС преку целосна правна постапка.

„Единствен преостанат чекор што го имаме е да одиме во ЦАС и да поднесеме жалба. Ќе поминеме низ целиот процес додека не успееме да ја задоволиме правдата“, додаде таа.

Меѓународната заедница и ОН го сметаат Западниот Брег, вклучително и Источен Ерусалим, за окупирана палестинска територија, а израелските населби таму ги сметаат за нелегални според меѓународното право.

Дисциплинската комисија на ФИФА во март ја прогласи Израелската фудбалска асоцијација (ИФА) за одговорна за повеќе „тешки и системски“ прекршувања поврзани со дискриминација, но не воведе значителни санкции.

Комисијата соопшти дека ФИФА не успеала да дејствува против расизмот, толерирала политизирани и милитаристички пораки и дозволила исклучување на Палестинците од фудбалската инфраструктура во населбите на окупираниот Западен Брег. Ова однесување го опиша како „институционално соучесништво“ во систем на сегрегација.

Комисијата, исто така, одби да го разгледа барањето на Палестинската фудбалска асоцијација за забрана на израелските клубови со седиште на окупираната територија од меѓународните натпреварувања, велејќи дека прашањето е надвор од нејзина надлежност.