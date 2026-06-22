- Веејќи со норвешки знамиња, навивачите го исполнија едно од најпознатите обележја на Менхетен додека се подготвуваа да го бодрат својот тим на турнирот

Норвешките фудбалски навивачи изведоа викиншко веслање на Тајмс сквер - Веејќи со норвешки знамиња, навивачите го исполнија едно од најпознатите обележја на Менхетен додека се подготвуваа да го бодрат својот тим на турнирот

Норвешките фудбалски навивачи продолжија да привлекуваат големо внимание за време на Светското првенство во фудбал 2026, при што изведоа синхронизиран перформанс на викиншко веслање на плоштадот Тајмс сквер во Њујорк, јавува Анадолу.

Веејќи со норвешки знамиња, навивачите го исполнија едно од најпознатите обележја на Менхетен додека се подготвуваа да го бодрат својот тим на турнирот.

Собирајќи се кај познатите Црвени стаклени скали поддржувачите скандираа „Ху! Ху!“ и го имитираа движењето на екипаж на викингшки брод.

Норвешка се натпреварува во групата И, заедно со Франција, Сенегал и Ирак. Скандинавската нација ја започна својата кампања на Светското првенство со победа од 4-1 над Ирак.

Тимот ќе се натпреварува против Сенегал денес на стадионот МетЛајф во Њу Џерси.

Светското првенство во фудбал во 2026 година, чии заеднички домаќини се САД, Мексико и Канада, започна на 11 јуни и ќе учествуваат 48 земји што ќе се натпреваруваат до 19 јули.