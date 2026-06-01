Над 890 уапсени низ Франција за време на нередите на прославите по победата на ПСЖ - 312 од уапсените последователно се однесени во притвор

Повеќе од 890 лица се уапсени низ цела Франција откако прославите за триумфот на Пари Сен Жермен над Арсенал во Лигата на шампиони станаа насилни во текот на викендот, изјави денес францускиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез, пренесува Анадолу.

Во разговорот за Франс Интер, Нуњез рече дека властите извршиле повеќе од 890 апсења низ целата земја во текот на двата дена од викендот, јави јавниот сервис БФМТВ.

Тој истакна дека бројката претставува зголемување од повеќе од 45% во споредба со претходната година.

Нуњез, исто така, рече дека 178 полицајци и припадници на жандармеријата биле повредени за време на нередите.

Според БФМТВ, 312 од уапсените последователно биле однесени во притвор.