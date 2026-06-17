- Со овој натпревар Аргентина се искачи на врвот од групата Ј, а Алжир падна на дното

Меси ја предводеше Аргентина до победа над Алжир со хет-трик - Со овој натпревар Аргентина се искачи на врвот од групата Ј, а Алжир падна на дното

Аргентина го победи Алжир во натпреварот од групата Ј на Светското првенство во фудбал 2026 на стадионот Канзас Сити во САД, јавува Анадолу.

Во првите 10 минути од натпреварот беа поништени голови за двете екипи поради офсајд.

По неколку неуспешни обиди, аргентинската суперѕвезда Лионел Меси се проби со топката и од околу 23 метри упати удар кон голот, носејќи им водство на актуелните светски шампиони во 17. минута. Со овој погодок Меси го одбележа својот 200. настап за Аргентина и шести на Светско првенство, постигнувајќи го својот 118. гол во националниот дрес.

Во 60. минута Меси стана најстар играч што постигна два гола на натпревар од Светско првенство со 38 години и 357 дена, удвојувајќи го водството на Аргентина над Алжир.

Но тој не застана тука. Постигнувајќи хет-трик, Меси постигна гол надвор од шеснаесетникот во 76. минута. Тоа го направи и најстар играч што некогаш постигнал хет-трик на Светско првенство. Голот го изедначи со германскиот репрезентативец Мирослав Клозе на 16, за најмногу постигнати голови на Светските првенства.

Со овој натпревар Аргентина се искачи на врвот од групата Ј, а Алжир падна на дното.