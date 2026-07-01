- Избраниците на Хавиер Агире поставија и значаен дефанзивен рекорд, станувајќи четврта репрезентација во историјата на Светските првенства што ги добила првите четири натпревари на турнирот без да прими гол

Мексико го елиминира Еквадор и го прекина 40-годишното чекање за победа во нокаут-фазата на СП - Избраниците на Хавиер Агире поставија и значаен дефанзивен рекорд, станувајќи четврта репрезентација во историјата на Светските првенства што ги добила првите четири натпревари на турнирот без да прими гол

Мексико го совлада Еквадор со 2:0 на преполниот стадион „Ацтека“ и се пласира во осминафиналето на Светското првенство 2026 во фудбал, забележувајќи ја својата прва победа во нокаут-фазата уште од 1986 година, јавува Анадолу.

Почетокот на натпреварот беше одложен за околу еден час поради грмежите, но тоа не ја намали атмосферата на трибините во Мексико Сити. По првиот судиски свиреж, домаќините брзо ја презедоа контролата.

Хулијан Кињонес започна со одличен погодок во 22. минута, а Раул Хименес зголеми на 2:0 по девет минути, обезбедувајќи му сигурна предност на Мексико уште пред полувремето.

Единствена претходна победа на Мексико во нокаут-фазата на Светските првенства, исто така, беше остварена на стадионот „Ацтека“, во 1986 година, кога со ист резултат од 2:0 ја совлада Бугарија на последниот Мундијал што го организираше земјата.

Поради проширениот формат со 48 репрезентации, победата не значи и пласман во четврт-финалето. Во осминафиналето, во недела Мексико повторно ќе игра на „Ацтека“ против победникот од дуелот меѓу Англија и Демократска Република Конго, во борба за место меѓу најдобрите осум.

Мексико сега има само два пораза на 89 натпревари одиграни на стадионот „Ацтека“, со вкупно 70 победи. Репрезентацијата останува непоразена и по десет натпревари на Светските првенства одиграни во Мексико Сити.

Избраниците на Хавиер Агире поставија и значаен дефанзивен рекорд, станувајќи четврта репрезентација во историјата на Светските првенства што ги добила првите четири натпревари на турнирот без да прими гол.

За Еквадор, поразот означи крај на настапот на Мундијалот, иако тимот претходно ги подигна очекувањата со изненадувачката победа над Германија во последното коло од групната фаза.

Еквадорците го завршија натпреварот со играч помалку откако дефанзивецот Пјеро Инкапие доби црвен картон во судиското продолжение на второто полувреме според новото правило со кое се санкционираат играчите што ја покриваат устата додека разговараат со противниците.