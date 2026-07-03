- Во осминафиналето Швајцарија ќе игра против победникот од дуелот меѓу Колумбија и Гана, натпревар што следната недела ќе се одигра во Ванкувер

Емболо и Ндоје ѝ донесоа победа на Швајцарија над Алжир и пласман во осминафиналето на Светското првенство - Во осминафиналето Швајцарија ќе игра против победникот од дуелот меѓу Колумбија и Гана, натпревар што следната недела ќе се одигра во Ванкувер

Швајцарија се пласираше во осминафиналето на Светското првенство на ФИФА откако синоќа славеше со резултат 2:0 против Алжир. Брил Емболо го даде првиот гол уште на почетокот на натпреварот, а Дан Ндоје ја потврди победата со гол по паузата, јавува Анадолу.

Швајцарија поведе во 10. минута, откако ја освои топката на својата половина и организираше брз напад по левата страна преку 20-годишниот Јохан Манзамби. Тој испрати повратна топка до Емболо, кој од непосредна близина рутински ја смести во мрежата.

По водството, Швајцарците се повлекоа во компактна дефанзивна формација, успешно затворајќи го просторот во средниот ред и принудувајќи го Алжир да бара решение низ цврстата одбрана.

Алжир тешко создаваше можности, а најдобрата шанса во првото полувреме ја имаше Ибрахим Маза, чиј удар во судиското продолжение заврши покрај стативата.

Уште на почетокот на второто полувреме, Швајцарија ја удвои предноста. Слабото расчистување на Рафик Белгали заврши кај Ндоје, кој прецизно шутираше покрај голманот Лука Зидан.

Капитенот на Алжир, Ријад Марез, имаше можност брзо да возврати, но неговиот удар од централна позиција заврши директно во противнички дефанзивец, што ја отслика неефикасната игра на северноафриканската селекција.

Во осминафиналето Швајцарија ќе игра против победникот од дуелот меѓу Колумбија и Гана, натпревар што следната недела ќе се одигра во Ванкувер.