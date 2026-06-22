- Египет влезе во натпреварот како фаворит, предводен од Мухамед Салах и Омар Мармуш во нападот, а арената беше исполнета од голем број египетски навивачи

Египет ја оствари првата победа на Светското првенство совладувајќи го Нов Зеланд - Египет влезе во натпреварот како фаворит, предводен од Мухамед Салах и Омар Мармуш во нападот, а арената беше исполнета од голем број египетски навивачи

Египет ја забележа својата прва победа во историјата на Светските првенства откако синоќа направи пресврт и го совлада Нов Зеланд со 3:1 на стадионот БЦ Плејс во Ванкувер, Канада, победа со која Египет се искачи на врвот на групата Г и значително ги зголеми шансите за пласман во нокаут-фазата, јавува Анадолу.

Египет влезе во натпреварот како фаворит, предводен од Мухамед Салах и Омар Мармуш во нападот, а арената беше исполнета од голем број египетски навивачи.

Сепак, Нов Зеланд прв дојде до водство по лоша реакција на египетската одбрана.

Дефанзивецот Фин Сурман се издигна над одбранбената линија на Египет во 15. минута и со силен удар со глава по корнерот на Тим Пејн им донесе изненадувачко водство на „Ол Вајтс“.

Египќаните се трудеа да израмнат, но мораа да чекаат до второто полувреме за да ја пробијат противничката одбрана.

Мустафа Зико израмни во 58. минута откако одлично реагираше на центаршутот на Мухамед Хани и со прецизен удар со глава погоди за 1:1.

По само девет минути Зико беше дел и од целосниот пресврт.

Напаѓачот одигра брз двоен пас со Салах, кој влезе кон средината и со моќен удар со левата нога го совлада голманот на Нов Зеланд за водство од 2:1.

Потоа Трезеге ја потврди победата со одличен удар со глава по корнерот што го изведе Салах, предизвикувајќи голема радост кај египетските навивачи.

Овој резултат претставува голем чекор за Египет, кој во првото коло одигра нерешено 1:1 против Белгија.

Со четири освоени бода од два натпревара, „Фараоните“ се искачија на прво место во групата Г и ги зголемија надежите за пласман во нокаут-фазата.

Нов Зеланд, кој во првото коло одигра реми 2:2 против Иран, падна на последно место во групата со само еден освоен бод.