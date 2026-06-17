- Европската репрезентација, која по 28 години се појави на Светско првенство, ја презеде контролата врз играта уште од почетокот на натпреварот одигран на стадионот Беј Ерија во Калифорнија

Австрија го одбележа враќањето на Светското првенство со победа над Јордан - Европската репрезентација, која по 28 години се појави на Светско првенство, ја презеде контролата врз играта уште од почетокот на натпреварот одигран на стадионот Беј Ерија во Калифорнија

Австрија го прослави своето прво учество на Светското првенство во фудбал по речиси три децении, триумфирајќи со 3:1 против Јордан синоќа, во тензичен натпревар од групата Ј што донесе историски достигнувања за двете репрезентации, јавува Анадолу.

Европската репрезентација, која по 28 години се појави на Светско првенство, ја презеде контролата врз играта уште од почетокот на натпреварот одигран на стадионот Беј Ерија во Калифорнија.

Романо Шмид ја погоди мрежата во 20. минута за да ѝ донесе водство на Австрија, што беше голема радост за генерацијата навивачи што го немаа видено својот тим на оваа сцена уште од 1998 година.

Дебитантот на Светското првенство, Јордан, одби да се повлече и се врати во игра пет минути по почетокот на второто полувреме.

Али Олван го запиша своето име во историските книги на својата земја, станувајќи прв Јорданец кој постигнал гол на Светско првенство, гол што го израмни резултатот.

Резултатот беше нерешен до 76. минута, кога играчот на Јордан, Јазан ал-Араб даде автогол и Австрија повторно поведе пред крајот на мечот.

Победата ја потврди 37-годишниот Марко Арнаутовиќ, кој даде гол од пенал во судиското продолжение, поточно во 102. минута.

Со оваа победа Австрија се најде на второ место во групата Ј, со ист број бодови како Аргентина, но има постигнато помалку голови од неа.

Мундијалот во 2026 година, кој се одржува во САД, Канада и Мексико, продолжува до 19 јули.