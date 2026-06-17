- Норвешка се пласира на второ место во групата, зад Франција, а Ирак падна на дното

Халанд ја предводеше Норвешка до победа од 4:1 над Ирак на дебито на Светското првенство - Норвешка се пласира на второ место во групата, зад Франција, а Ирак падна на дното

Норвешкиот фудбалер Ерлинг Халанд го предводеше својот тим до победа над Ирак со 4:1 во натпреварот од групата И на Светското првенство во фудбал 2026 на стадионот Бостон во САД, јавува Анадолу.

По незгодниот почеток за Норвешка, Халанд, кој инаку игра за Манчестер Сити, во своето деби на Светското првенство го претвори нискиот центаршут на Дејвид Молер Волф во свој прв гол во 29. минута.

Потоа ирачкиот напаѓач Ајмен Хусеин се издигна високо меѓу црвените норвешки дресови за центаршутот на Амир ал-Амари и удирајќи ја топката со глава кон долниот агол во 39. минута го израмни резултатот.

Откако резултатот беше израмнет, Халанд тргна во акција за повторно водство. Тој момент се случи во 43. минута, кога ирачкиот голман Џалал Хасан чекаше предолго за да ја фати топката. Халанд тргна кон невнимателниот голман, претворајќи ја грешката на Ирак во златна можност за повторно водство.

Двете екипи продолжија да ги одмеруваат силите и во второто полувреме. Норвешка го искористи корнерот во 76. минута, а Лео Остигард удирајќи ја топката со глава ја погоди мрежата и донесе водство од два гола над Ирак.

Во последните моменти од натпреварот Халанд наиде на центаршут од десната страна, но ја исфрли топката преку голот, принудувајќи го ирачкиот голман да постигне автогол во хаосот што настана во 96. минута.

Норвешка се пласира на второ место во групата, зад Франција, а Ирак падна на дното.