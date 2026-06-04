- Турските фудбалери го започнаа тренингот под водство на селекторот Винченцо Монтела

Фудбалската репрезентација на Турција ги започна подготовките за Светското првенство со прв тренинг во Флорида - Турските фудбалери го започнаа тренингот под водство на селекторот Винченцо Монтела

Фудбалската репрезентација на Турција вчера ги започна подготовките за претстојното Светско првенство, одржувајќи го својот прв тренинг во спортскиот комплекс „Флорида блу“ во Форт Лодердејл, јавува Анадолу.

Турските фудбалери го започнаа тренингот под водство на селекторот Винченцо Монтела.

Монтела во вторникот го објави составот за Светското првенство, предводен од главните ѕвезди Хакан Чалханоглу, Арда Ѓулер, Керем Актуркоглу и Бариш Алпер Јилмаз.

Како подготовка за Светското првенство, тимот ќе одигра меѓународен пријателски натпревар против Венецуела на 6 јуни на стадионот на Интер Мајами.

По пријателскиот натпревар со Венецуела, Турција ќе го префрли својот фокус на натпреварите од групата Д на Светското првенство, каде што ќе игра против Австралија на 13 јуни, Парагвај на 20 јуни и земјата домаќин САД на 26 јуни.

За разлика од нејзините ривали во групата Д, Турција избра да го лоцира својот камп во Меса, Аризона, во објект опремен со 24 повеќенаменски тренинг-терени.

Светското првенство на ФИФА во 2026 година, чии кодомаќини се САД, Мексико и Канада, започнува на 11 јуни и на него ќе учествуваат 48 земји кои ќе се натпреваруваат до 19 јули.